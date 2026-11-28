Un mensaje de WhatsApp anuncia una rebaja y dice que quedan pocas unidades. Debajo aparece un enlace para comprar. Sin embargo, antes de tocarlo, abra por su cuenta la aplicación o el sitio oficial del comercio y busque allí la promoción. Si la oferta solo aparece en el mensaje, verifíquela con la tienda a través de sus canales oficiales.

El nombre de una marca y su logo pueden aparecer en mensajes que suplantan a comercios. La página a la que lleva el enlace también puede parecerse a la original y pedir los datos de la tarjeta o las credenciales de acceso. Una señal de alerta es que el mensaje le pida enviar por chat un código de verificación para apartar el producto o confirmar el pago.

¿Qué cifras ayudan a entender el riesgo en Black Friday?

Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el 36.6 % de los colombianos consultados ha afirmado haber sido víctima de fraude digital en los 12 meses anteriores a la consulta.

En cuanto al movimiento comercial, los clientes de Global66 en Colombia gastaron 1,67 millones de dólares con tarjeta durante la semana del Black Friday de 2025, lo que equivale a un 23 % más que en una semana promedio de octubre de ese año.

Mientras tanto, en esa ocasión, las compras internacionales representaron el 72 % de ese gasto.

“Para la semana de Black Friday de este año proyectamos que el gasto con tarjeta de nuestros clientes en Colombia alcance los 7,2 millones de dólares, que sería más de cuatro veces lo registrado en 2025”, señaló Daniel Londoño, gerente de Global66 en Colombia.

¿Qué hacer si ya ingresó los datos de su tarjeta?

Si escribió los datos de su tarjeta en una página que ahora le parece sospechosa, comuníquese con la entidad emisora a través de su aplicación o línea oficial.

Asimismo, si tiene la opción, bloquee temporalmente la tarjeta mientras reporta lo ocurrido, revise los movimientos recientes y avise de inmediato si encuentra un cargo que no reconoce.