La jornada de este viernes en el grupo B, la cual correspondía a la fecha 3 de los cuadrangulares de la liga colombiana, estuvo marcada por dos emocionantes empates que dejaron abiertas las posibilidades para los cuatro clubes que están en disputa.

A primera hora, Deportivo Cali empató en su casa a un gol con un aguerrido Atlético Bucaramanga que buscará remediar su mal inicio en su casa.

El local abrió el marcador temprano a la salida de un tiro de esquina. Tras asistencia de Johan Martínez, Chaverra conectó un cabezazo certero contra el piso para vencer al arquero Cristopher Fiermarín.

En el arranque del segundo tiempo, Bucaramanga encontró la igualdad por intermedio de su goleador. Pons definió dentro del área tras una acción asistida por José Ortiz Cortés, anotación que fue convalidada luego de la revisión del VAR.

En el tiempo de adición, el arquero Pedro Gallese evitó la derrota del Cali con una atajada clave ante Emerson Batalla, sellando el 1-1 definitivo.

Uno de los partidos más atractivos de la fecha enfrentó a Millonarios y América de Cali, dos históricos del fútbol colombiano que protagonizaron un choque de alta intensidad. Desde el pitazo inicial, ambos conjuntos apostaron por la presión alta y la tenencia del balón, generando opciones claras en ambas áreas.

Aunque ambos equipos generaron opciones claras —incluyendo un tanto anulado a Tomás Ángel por fuera de lugar para América al minuto 21 y un remate de Stiven Barreiro que se perdió sobre el final para el local—, los arcos terminaron en cero.

El partido se condicionó al cierre de la primera parte tras la expulsión de Rodrigo Contreras (45+4') en Millonarios por doble amarilla. Apenas iniciando el complemento, Dany Rosero (49') vio la segunda amonestación y dejó a América también con diez hombres. En el tramo final, Yani Quintero (90+12') recibió roja directa en el conjunto escarlata.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B

América de Cali - 5 puntos* Millonarios - 5 puntos Deportivo Cali - 2 puntos Bucaramanga - 2 puntos