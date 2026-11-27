El próximo 3 de diciembre, Bogotá recibirá a 80 mujeres líderes, empresarias y profesionales que se reunirán para conversar sobre una realidad que todavía tiene poco espacio en las discusiones corporativas: los desafíos de combinar el crecimiento profesional con la maternidad y las responsabilidades familiares.

Se trata del Summit ‘Lo que no se ve’, una iniciativa de MOMarketing que busca abrir un espacio de diálogo sobre temas como la carga mental, la conciliación entre la vida personal y laboral, el liderazgo femenino y las exigencias que enfrentan las madres trabajadoras.

El encuentro se realizará en el Centro Italiano di Bogotá, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. La programación incluirá conferencias, paneles de conversación y espacios de participación para compartir experiencias y reflexionar sobre las dificultades que muchas mujeres enfrentan mientras construyen sus carreras profesionales.

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Entre las invitadas estará Johana Moreno, periodista deportiva y directora de la Fundación No Más Voces Silenciosas, quien hablará sobre resiliencia y construcción de una voz propia. También participará Ana María Hoyos, terapeuta y conferencista, con una intervención enfocada en las relaciones familiares, la conexión emocional y los procesos de reconciliación personal.

Mujeres líderes hablarán sobre los desafíos de la maternidad y el trabajo

Uno de los espacios principales será el panel ‘Voces desde la cima’, moderado por la periodista Cristina Estupiñán. Allí estarán Natalia Ruiz, Marketing Manager de SETI SAS; Tatiana González, fundadora y CEO de People Media; y Diana Rincón, periodista y presentadora deportiva.

Las participantes compartirán sus experiencias en cargos de liderazgo y abordarán las decisiones, responsabilidades y obstáculos que implica desarrollar una trayectoria profesional mientras se asume la maternidad.

La agenda también contempla un micrófono abierto para que las asistentes puedan formular preguntas e intercambiar perspectivas con mujeres de diferentes sectores. En este espacio estarán Mónica del Vecchio, estratega de marca; Pilar Marmolejo, empresaria y gerente de Buba SAS; Paula Pacheco, líder de Asuntos Corporativos de Grupo Bimbo; y Stefanie Klinge, fundadora de INVISIBLE, firma de investigación aplicada.

Las interesadas en asistir pueden adquirir sus entradas por $140.000 más IVA a través de la página oficial del evento.

¿Qué es MOMarketing y cuál es su apuesta por las madres trabajadoras?

Detrás de esta convocatoria está MOMarketing, una startup colombiana creada por las hermanas Ana María y Adriana Rodríguez. Su modelo busca establecer conexiones entre madres trabajadoras, compañías y marcas mediante comunidades, experiencias, beneficios y conocimiento del mercado.

La iniciativa también plantea que las organizaciones reconozcan las necesidades de las madres trabajadoras y desarrollen estrategias que favorezcan su permanencia, crecimiento y participación en los espacios de decisión.

Ana María Rodríguez cuenta con 21 años de experiencia corporativa en el desarrollo de marcas como Jack Daniel’s, Heineken, Corona, Stella Artois, Budweiser, Águila y Red Bull. Actualmente dirige Agencia Qué Camello SAS. Adriana Rodríguez, por su parte, es diseñadora industrial de la Universidad de Palermo y tiene más de diez años de experiencia en marketing, estrategia y growth, con trayectoria en mercados de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos.

“Durante años trabajé entendiendo a los consumidores y construyendo marcas. Hoy vemos una oportunidad de conectar ese conocimiento con una audiencia que tiene necesidades específicas y un papel relevante dentro de las organizaciones y las decisiones de consumo. MOMarketing nace para construir soluciones que generen valor para las madres, las empresas y las marcas”, explicó Ana María Rodríguez, cofundadora de la compañía.

Con el Summit ‘Lo que no se ve’, MOMarketing busca propiciar nuevas conversaciones sobre el liderazgo femenino y las condiciones que necesitan las mujeres para avanzar profesionalmente sin dejar de lado otras dimensiones de sus vidas.

Información del evento