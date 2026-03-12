Babear en la noche: un síntoma que podría indicar una afección potencialmente grave

Durante las noches, el babeo se ha convertido en una constante para millones de personas y ocurre especialmente después de un día largo, una noche de tragos o la famosa cena navideña. Aunque puede parecer vergonzoso, los científicos revelaron que esto puede ser una señal de alerta si ocurre con mayor frecuencia.

¿Qué hay detrás de babear frecuentemente en las noches?

Babear en repetidas ocasiones podría ser un signo de un trastorno del sueño importante, según explicó el doctor Landon Duyka, profesor clínico de otorrinolaringología de la Universidad Northwestern en Chicago, para un medio internacional.

Por esto, ante la presencia constante de este síntoma, el experto sugirió hacer un estudio del sueño detallado para encontrar la causa que esté desarrollando el babeo.

Sin embargo, según Duyka, este síntoma podría asociarse con algunas afecciones como la apnea del sueño. Mayo Clinic la define como una afección potencialmente grave que genera que la respiración se detenga y se reanude en varias oportunidades a la hora de dormir. Algunas personas, que poseen la afección, roncan fuertemente al dormir y se sienten cansadas después de una larga noche de descanso.

El profesor también asoció el babeo con la posibilidad de que las personas estén desarrollando la respiración bucal al dormir, lo cual se considera como una causa clave del babeo. Esta respiración se puede producir a raíz de tener el tabique desviado y adenoides agrandadas.

Otras de las posibles causas del babeo se relacionan al reflujo ácido que produce un sabor desagradable en la boca, regurgitación, dolor en el pecho y la sensación de tener la comida en la garganta. Esto se genera cuando el esfínter esofágico no cierra correctamente, de modo que, se puede generar el babeo.

Las alergias que llevan a que la nariz esté tapada también pueden producir el babeo nocturno al verse bloqueadas las vías respiratorias. Finalmente, el doctor reveló que el bruxismo, rechinar los dientes en la noche, también pueden afectar la forma con la que se cierra la boca al dormir.

Sugerencias del especialista

Por otro lado, el profesor alertó sobre la implementación de algunas técnicas para evitar el babeo nocturno como el poner cinta adhesiva en la boca. Esto podría causar un alto riesgo de asfixia en presencia de una obstrucción nasal o regurgitación.

Por esto, se sugiere que, al presentar constantemente babeo nocturno, se remita al médico especialista de confianza.