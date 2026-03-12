CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: este es el número y el signo ganador hoy jueves 12 de marzo de 2026

¡Hubo afortunados que se quedaron con el premio mayor tras el sorteo del Super Astro Sol de este 12 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
02:10 p. m.
La tarde de este 12 de marzo de 2026 dejó un nuevo resultado para los jugadores del Super Astro Sol, uno de los sorteos de chance que se realizan de manera regular en Colombia y que cada día despierta la curiosidad de quienes intentan acertar la combinación ganadora.

Este juego se caracteriza por una mecánica sencilla pero particular: los apostadores deben elegir cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales.

Tras realizarse el sorteo a las 4:00 de la tarde, la organización del juego confirmó la combinación oficial correspondiente a esta fecha.

¿Cuál fue? ¿Quiénes son los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 12 de mayo de 2026

En el momento en el que las balotas se detuvieron totalmente, la presentadora del sorteo anunció que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Además, tan solo unos minutos después, el delegado de Coljuegos avaló el resultado.

El Super Astro Sol entrega un resultado que se revisa multitudinariamente

En cuanto se divulga la combinación ganadora, comienza una rápida revisión de apuestas entre los jugadores. Algunos comparan el resultado con el tiquete físico de su jugada, mientras que otros consultan la información en páginas de resultados o aplicaciones móviles.

Una de las curiosidades del Super Astro Sol es que cada sorteo funciona como una historia independiente: el resultado del día no depende de los anteriores, por lo que cualquier combinación puede aparecer en cualquier momento.

Eso explica por qué muchos jugadores mantienen números “favoritos” durante largos periodos, mientras que otros prefieren cambiar constantemente su jugada en busca de una coincidencia inesperada.

Recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Sol será el 13 de marzo de 2026 y que el resultado podrá encontrarse aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

