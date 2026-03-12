Niña de 8 años con leucemia lleva cinco meses sin quimioterapias, por falta de respuesta de Asmed Salud

Antonella con apenas 8 años permanece desde hace cinco meses sin recibir las quimioterapias que necesita para tratar su leucemia, debido a la falta de respuesta de la EPS Asmed Salud, entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional.

El caso fue conocido en Cali, donde Marianis, madre de la menor, ha emprendido una batalla contra el sistema de salud para lograr que su hija retome el tratamiento médico que fue suspendido abruptamente.

"No hay respuesta de nada y ya hace cinco meses que mi hija no recibe quimioterapia ni tratamientos orales", declaró la madre, quien ha intentado sin éxito obtener explicaciones sobre la suspensión del tratamiento.

¿Qué dice Asmed Salud?

La última vez que Antonella recibió atención médica fue en la Clínica Valle de Lili, donde le informaron a su madre que harían la respectiva radicación del procedimiento, pero que no podían asegurar nada por falta de convenio con la EPS. Desde entonces, la familia no ha recibido información clara sobre la continuidad del tratamiento.

Las quimioterapias habían mostrado resultados positivos en la menor, sin embargo, la interrupción de las cuatro sesiones pendientes tiene muy preocupada a la familia.

Ante la consulta sobre el caso, la EPS Asmed Salud informó que ya existe una funcionaria de la entidad en contacto con la Clínica Valle de Lili para determinar "cuál es el procedimiento a seguir".

No obstante, hasta el momento no han dado explicaciones sobre las razones que motivaron la suspensión del tratamiento de la menor ni han establecido plazos concretos para su reanudación.

Familia teme que la enfermedad avance

La familia exige a Asmed Salud que retome de manera inmediata el tratamiento médico de Antonella, permitiéndole regresar a la Clínica Valle de Lili y completar las quimioterapias faltantes.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el estado actual de salud de la niña, quien lleva cinco meses sin ningún tipo de seguimiento oncológico que permita determinar si la enfermedad ha avanzado durante este período de abandono asistencial.