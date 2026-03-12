CANAL RCN
Colombia Video

Ya se efectuó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique

Ambos están a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) defina su lugar de reclusión.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
02:03 p. m.
Los congresistas reelectos en las elecciones legislativas del pasado domingo, 8 de marzo, Wadith Manzur y Karen Manrique ya se encuentran bajo supervisión de las autoridades, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) defina su lugar de reclusión, luego de que la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema dictara la medida de aseguramiento en su contra.

Manzur se encuentra en una celda del bunker de la Fiscalía, en Bogotá, donde ha estado en comunicación constante con su abogado y a la espera de que el Inpec defina a dónde será enviado. Según conoció Noticias RCN, podría ser al pabellón R-sur de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encuentran varios funcionarios y exsenadores capturados.

¿Qué pasó con Manrique?

También la representante por la curul especial de víctimas Karen Manrique fue capturada y espera a ser trasladada al bunker de la Fiscalía, en Bogotá, tras presentarse la noche del miércoles en la estación de Policía de Tame, Arauca, en donde quedó momentáneamente en libertad, debido a que no había sido notificada, aún, la orden de captura en su contra

Noticias RCN conoció en primicia, el video de la lectura de derechos que realizaron el fiscal Gabriel Sandoval y la delegada María Cristina Patiño, a Manzur, por el delito de cohecho impropio, tras su llegada al bunker, a primera hora del jueves.

¿De que se acusa a los congresistas Manrique y Manzur?

Manrique y Manzur son acusados, junto a los congresistas Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, y el excongresista Juan Diego Muñoz, de dar un concepto favorable a los créditos solicitados por el Gobierno, cuando integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de contratos.

Los congresistas habrían sido contactados por funcionarios del Ministerio de Hacienda, cuando Ricardo Bonilla, hoy capturado, era el jefe de cartera.

Por el mismo escándalo han sido capturados otros exfuncionarios: la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara Andrés Calle, el exdirector de la UNGRD Olmedo López y, de la misma entidad, Sneyder Pinilla.

