Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda

Noticias RCN conoció que la Fundación La Liga Ama Salvar vidas anunció que suspendió la atención a los afiliados de la intervenida Nueva EPS en Risaralda por la falta de pago y la acumulación de una cartera.

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS

La organización explicó que la decisión se tomó después de varios intentos de acuerdo que no lograron una solución.

Cabe mencionar que la fundación La Liga Ama Salvar Vidas que atiende centenares de pacientes oncológicos en Risaralda asegura que antes de llegar a esta medida extrema de cerrar los servicios agotó reuniones y gestiones con la intervenida Nueva EPS, pero la deuda ya supera los 13.000 millones de pesos.

Según María Teresa Romero, gerente de la fundación Liga Ama Salvar Vidas, “hemos tenido un tema de cartera, ascendente. Desde que la EPS fue intervenida, no hemos podido con ese tema. Es mucho más lo que facturábamos que lo que nos abonaban”.

La liga de usurarios de la Nueva EPS expresó su preocupación por los efectos que la suspensión pueda generar en los pacientes oncológicos que tienen que quedarse sin sus quimioterapias.

“Eso lo vivimos en el día a día. En la Asociación de usuarios vivimos eso a diario que llegan pacientes sin medicamentos, se agravan, la enfermedad avanza, ¿Qué hace el pobre usuario? Se va para una urgencia y allá de pronto le atienden el momento, la urgencia, pero la enfermedad continúa”, añadió Liliana García, gerente de la liga de usuarios de la Nueva EPS.

Tras conocer la decisión, la liga le pide comprensión a la comunidad y reiteró que continúa la búsqueda de soluciones que permitan restablecer la atención.