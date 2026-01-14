Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?

El insomnio es un trastorno común del sueño que dificulta el proceso de conciliar el sueño. También puede generar interrupciones constantes a la hora de dormir. El insomnio se relaciona con la reducción en los niveles de energía y los cambios que se presentan en el estado de ánimo de las personas.

Ante dichas complicaciones, millones de personas suelen optar por consumir pastillas o medicamentos para poder conciliar el sueño y relajar el cuerpo. Sin embargo, hacer uso de estas sin tener un consentimiento médico puede representar graves riesgos para la salud de los pacientes.

Efectos secundarios de las pastillas para dormir

Según expertos de Mayo Clinic, el tratamiento depende de la causa del insomnio por lo que, en algunos pacientes, es posible detectar y tratar causas subyacentes como enfermedades o trastornos del sueño.

Los especialistas señalan que todos los medicamentos para dormir con receta médica poseen riesgos, especialmente para personas que poseen enfermedades de base como las renales o las hepáticas.

Según el tipo de medicamento, algunos de los efectos secundarios de las pastillas para dormir son: mareos o aturdimiento, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, somnolencia prolongada, reacción alérgica grave, cambios de pensamiento o conducta, alucinación o agitaciones, problemas de memoria o rendimiento durante el día.

Así mismo, los medicamentos para dormir poseen efectos que actúan como sedantes y se usan principalmente por los expertos para tratar la depresión. La Administración de Alimentos y Medicamentos no ha aprobado su uso extendido.

Algunos de estos efectos son: mareos y aturdimiento, dolor de cabeza, somnolencia prolongada, sequedad en la boca, náuseas, ritmo cardiaco irregular, cambios en el peso, problemas de memoria, estreñimiento o diarrea.

Consideraciones de seguridad

De igual manera, los expertos señalaron que, pese a que estos medicamentos se venden bajo fórmula médica, pueden ser peligrosos para personas embarazadas, en periodo de lactancia y adultos mayores.

Así mismo, es importante tener especial precaución en pacientes que poseen enfermedad renal, presión arterial baja, problemas de ritmo cardiaco o antecedentes de convulsiones.