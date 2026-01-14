CANAL RCN
Salud y Bienestar

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?

Los expertos revelaron algunas de las principales consideraciones de seguridad para usar dichos medicamentos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 14 de 2026
01:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El insomnio es un trastorno común del sueño que dificulta el proceso de conciliar el sueño. También puede generar interrupciones constantes a la hora de dormir. El insomnio se relaciona con la reducción en los niveles de energía y los cambios que se presentan en el estado de ánimo de las personas.

Ante dichas complicaciones, millones de personas suelen optar por consumir pastillas o medicamentos para poder conciliar el sueño y relajar el cuerpo. Sin embargo, hacer uso de estas sin tener un consentimiento médico puede representar graves riesgos para la salud de los pacientes.

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS
RELACIONADO

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS

Efectos secundarios de las pastillas para dormir

Según expertos de Mayo Clinic, el tratamiento depende de la causa del insomnio por lo que, en algunos pacientes, es posible detectar y tratar causas subyacentes como enfermedades o trastornos del sueño.

Los especialistas señalan que todos los medicamentos para dormir con receta médica poseen riesgos, especialmente para personas que poseen enfermedades de base como las renales o las hepáticas.

Según el tipo de medicamento, algunos de los efectos secundarios de las pastillas para dormir son: mareos o aturdimiento, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, somnolencia prolongada, reacción alérgica grave, cambios de pensamiento o conducta, alucinación o agitaciones, problemas de memoria o rendimiento durante el día.

Así mismo, los medicamentos para dormir poseen efectos que actúan como sedantes y se usan principalmente por los expertos para tratar la depresión. La Administración de Alimentos y Medicamentos no ha aprobado su uso extendido.

Algunos de estos efectos son: mareos y aturdimiento, dolor de cabeza, somnolencia prolongada, sequedad en la boca, náuseas, ritmo cardiaco irregular, cambios en el peso, problemas de memoria, estreñimiento o diarrea.

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?
RELACIONADO

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?

Consideraciones de seguridad

De igual manera, los expertos señalaron que, pese a que estos medicamentos se venden bajo fórmula médica, pueden ser peligrosos para personas embarazadas, en periodo de lactancia y adultos mayores.

Así mismo, es importante tener especial precaución en pacientes que poseen enfermedad renal, presión arterial baja, problemas de ritmo cardiaco o antecedentes de convulsiones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?

Enfermedades

Hombres en Colombia tardan más de dos años en consultar por disfunción eréctil, revela estudio

Otras Noticias

Transmilenio

¿Qué tendría que pasar para que baje el pasaje de Transmilenio? Galán puso la condición sobre la mesa

El alcalde en entrevista en A Lo Que Vinimos defendió el alza de 350 pesos como una decisión necesaria.

Visa

Estos son las personas que realmente se verán afectadas con la suspensión de visas de Estados Unidos

Colombia se encuentra en el listado, conozca quiénes se verán afectados con la medida.

Yeison Jiménez

"Mi papá no quisiera que lloraran": Jhonny Rivera reveló el consuelo de la hija de Yeison Jiménez

Impuestos

Ciudadanos que están exentos de pagar el predial en 2026: estos son

Atlético Nacional

¿Se cae el fichaje? Revelaron razones por las que Marino Hinestroza no ha firmado con Boca