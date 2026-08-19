Confirman nueva fecha de pago de 500.000 pesos a colombianos por este subsidio

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) avanza en los ajustes operativos para iniciar el giro de transferencias monetarias del programa Renta Ciudadana.

Esta iniciativa gubernamental, orientada a erradicar la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria en Colombia, contempla entregas prioritarias de dinero para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica dentro de la clasificación del Sisbén IV.

El esquema de transferencias focaliza sus recursos en familias registradas en el Grupo A del Sisbén IV o pertenecientes a comunidades indígenas. La asignación se realiza priorizando dos líneas clave de intervención:

Línea Valoración del Cuidado: Dirigida a hogares en pobreza extrema con jefatura monoparental que tengan a su cargo niños o niñas menores de 6 años, así como a familias con integrantes que presenten alguna discapacidad severa y requieran asistencia o cuidado permanente.

Línea Colombia Sin Hambre: Orientada a hogares en pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, buscando asegurar un plato de comida en la mesa mediante un acompañamiento nutricional directo.

Para mantener la calidad de beneficiario, Prosperidad Social exige el cumplimiento estricto de corresponsabilidades en las áreas de salud (asistencia a controles de desarrollo y esquemas de vacunación al día) y educación (matrícula y permanencia escolar activa).

¿Cuánto dinero reciben las familias de este subsidio?

Los valores a transferir varían según la conformación del hogar y la categoría de atención en la que se encuentren inscritos:

Valoración del Cuidado ($500.000 COP por ciclo): Dirigido a hogares del Grupo A del Sisbén IV con niños o niñas en primera infancia (menores de 6 años) o personas con discapacidad que requieran cuidado permanente.

Colombia Sin Hambre (Hasta $500.000 COP por ciclo): Destinado a hogares del Grupo A del Sisbén IV con niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años. El monto final es diferenciado según la ubicación geográfica y la cantidad de integrantes de la familia.

Fortalecimiento de Capacidades (Bono de $500.000 a $1.000.000 COP): Diseñado para familias en condición de pobreza moderada (Grupo B del Sisbén IV), entregado por el cumplimiento de logros y metas específicas fijadas por el programa.

Link para verificar si tiene un pago de este subsidio

El DPS confirmó que el pago del cuarto ciclo será este 21 de agosto y los ciudadanos pueden verificar su estado actual siguiendo los pasos. Ingresar a la plataforma oficial del programa rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co.

Luego, debe seleccionar la opción "Consulte aquí si está inscrito". Digite el tipo y número de documento de identidad, junto con la fecha de nacimiento. Finalmente, valide el estado de la consulta para confirmar si el hogar se encuentra en estado Activo.