CANAL RCN
Deportes

Revelan el momento en el que Luis Díaz hizo llorar a Pep Guardiola en su paso por Liverpool

El delantero colombiano fue uno de los causantes de un momento de fragilidad del histórico técnico español, revelado en un reciente documental.

Luis Díaz Pep Guardiola City Liverpool
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 19 de 2026
04:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la salida de Pep Guardiola del Mánchester City, luego de 10 años en este club, se estrenó un documental llamado 'A Beautiful Obsession', donde se muestran varios momentos icónicos que dejó el entrenador español en el fútbol inglés, con varias escenas inéditas hasta la fecha.

¡Lucho Díaz no para! Marcó otra vez gol con el Bayern y sigue imparable
RELACIONADO

¡Lucho Díaz no para! Marcó otra vez gol con el Bayern y sigue imparable

En una de esas, los aficionados no dejaron pasar un momento de sensibilidad del técnico, pues revelaron que rompió en llanto al interior del camerino de su equipo tras una derrota frente a Liverpool en diciembre de 2024, donde Luis Díaz fue protagonista.

¿Qué pasó con Luis Díaz en esa derrota del City?

Ese día, Liverpool ganó 2-0 en Anfield y uno de los goles fue prácticamente obra de Luis Díaz. El colombiano ayudó en una presión colectiva y le robó el balón a Kyle Walker en salida, corrió hacia el área y el portero rival lo derribó, por lo que se pitó penal a favor del equipo rojo, el cual Mohamed Salah cambió por gol.

En la charla técnica tras el partido, Guardiola habló directamente de esa jugada, recriminando a sus jugadores por perder el balón en esa zona del campo. Mencionó varias veces a Walker, por lo que el lateral inglés reaccionó, desatando una discusión entre ambos.

Instantes después, el técnico cambió el tono de la conversación y se tornó hacia un lado más sentimental, refiriéndose a la relación personal con los jugadores y su continuidad en el equipo, pero diciendo todo con la voz entrecortada y al borde del llanto.

Si yo soy el problema, ustedes tienen que decírmelo. No me voy a quedar acá por el dinero ni por el hecho de quedarme. Yo quiero extender mi contrato porque quiero estar con ustedes, quiero pelear con ustedes. No quiero que ustedes sientan que me estoy yendo y los estoy abandonando. No quiero eso. No quiero que se sienta que se acabó y todo se derrumba.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dimayor

Así quedaron los octavos de final de la Copa BetPlay 2026

Santa Fe

Santa Fe podrá recibir más de 30 mil donaciones en su partido vs. River Plate

Independiente Santa Fe

Santa Fe y un partido que va más allá del orgullo ante River Plate: el dinero que está en juego

Otras Noticias

Coljuegos

Le imponen millonaria multa a Yeferson Cossio: ¿Por qué? Esta es la razón

Coljuegos lo sancionó con una multa superior a los 100 millones de pesos.

Indonesia

¡Un milagro! Mujer de 84 años sobrevivió tres días sepultada tras el terremoto en Indonesia

Paulina Pobi quedó atrapada bajo las paredes de bambú de su vivienda tras el sismo de magnitud 7,7.

Subsidios

Confirman nueva fecha de pago de 500.000 pesos a colombianos por este subsidio

Invima

Invima prohíbe popular producto para la caída el cabello: se reportaron efectos adversos

Bogotá

Indignante: perrito fue atropellado en Tunjuelito y la camioneta salió a la fuga