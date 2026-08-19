Revelan el momento en el que Luis Díaz hizo llorar a Pep Guardiola en su paso por Liverpool

Tras la salida de Pep Guardiola del Mánchester City, luego de 10 años en este club, se estrenó un documental llamado 'A Beautiful Obsession', donde se muestran varios momentos icónicos que dejó el entrenador español en el fútbol inglés, con varias escenas inéditas hasta la fecha.

En una de esas, los aficionados no dejaron pasar un momento de sensibilidad del técnico, pues revelaron que rompió en llanto al interior del camerino de su equipo tras una derrota frente a Liverpool en diciembre de 2024, donde Luis Díaz fue protagonista.

¿Qué pasó con Luis Díaz en esa derrota del City?

Ese día, Liverpool ganó 2-0 en Anfield y uno de los goles fue prácticamente obra de Luis Díaz. El colombiano ayudó en una presión colectiva y le robó el balón a Kyle Walker en salida, corrió hacia el área y el portero rival lo derribó, por lo que se pitó penal a favor del equipo rojo, el cual Mohamed Salah cambió por gol.

En la charla técnica tras el partido, Guardiola habló directamente de esa jugada, recriminando a sus jugadores por perder el balón en esa zona del campo. Mencionó varias veces a Walker, por lo que el lateral inglés reaccionó, desatando una discusión entre ambos.

Instantes después, el técnico cambió el tono de la conversación y se tornó hacia un lado más sentimental, refiriéndose a la relación personal con los jugadores y su continuidad en el equipo, pero diciendo todo con la voz entrecortada y al borde del llanto.