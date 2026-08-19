BTS sorprende a Colombia tras el terremoto: esta es la millonaria ayuda que llegará al país

La ayuda para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia sumó un aporte internacional de la industria del entretenimiento. HYBE America, división estadounidense de la compañía surcoreana HYBE, anunció una donación de aproximadamente 300.000 dólares, equivalentes a cerca de 1.000 millones de pesos colombianos, para apoyar a las personas y comunidades damnificadas.

La información fue reportada por Billboard, que señaló que la contribución será realizada por HYBE America en nombre de la compañía matriz. Los recursos serán canalizados en Colombia mediante la Fundación Ábaco, organización encargada de coordinar la asistencia y dirigir los recursos hacia las zonas que presenten mayores necesidades.

Es importante precisar que la donación no corresponde directamente a los integrantes de BTS. El aporte proviene de HYBE, la empresa surcoreana de entretenimiento que representa al grupo y que también trabaja con artistas como Tomorrow X Together y Seventeen.

¿Cómo se utilizará la donación de HYBE en Colombia?

La Fundación Ábaco, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, será la organización encargada de coordinar el desembolso y la movilización de los recursos en el país. Su participación permitirá articular la ayuda con comunidades locales y aliados que trabajan en las zonas afectadas por la emergencia.

El propósito del aporte contempla, por tanto, no solamente la atención inmediata de las personas damnificadas, sino también acciones relacionadas con la recuperación a mediano y largo plazo. Esto puede incluir iniciativas destinadas a restablecer condiciones básicas y fortalecer la capacidad de las comunidades para afrontar las consecuencias de la emergencia.

¿Qué relación tiene HYBE con Colombia?

El aporte anunciado también se produce en medio de los vínculos que HYBE ha establecido con Colombia, particularmente en Medellín. Uno de los antecedentes mencionados en la información sobre la compañía es la participación de Bang Si-Hyuk, presidente de HYBE, en el Medellín Music Lab, una iniciativa orientada a conectar talento musical emergente de la ciudad con la industria internacional.

Otro vínculo con el país está relacionado con Isaac Lee, presidente y CEO de HYBE America, quien es colombiano. Desde ese cargo participa en la supervisión de operaciones de la compañía y en diferentes alianzas dentro de la industria musical.