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Colombia

Más de dos toneladas de marihuana fueron halladas en una fundación de mascotas en Suba

Según las autoridades, el inmueble ubicado en Guaymaral funcionaría como centro de almacenamiento de la droga.

Toneladas de marihuana en Bogotá
Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Valentina Bernal

agosto 19 de 2026
04:44 p. m.
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Un operativo de la Policía de Bogotá permitió descubrir un presunto centro de almacenamiento de marihuana que, según las autoridades, funcionaba bajo la fachada de una fundación dedicada al cuidado de mascotas en la vereda Guaymaral, localidad de Suba.

La intervención dejó cuatro personas capturadas y la incautación de 2.138 kilos de marihuana, una cantidad que, de acuerdo con las autoridades, estaba destinada a ser distribuida en diferentes puntos de la capital.

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La investigación comenzó a partir de información entregada por la ciudadanía, que permitió a los investigadores de la SIJIN identificar el inmueble y realizar labores de inteligencia y seguimiento antes de ejecutar el operativo.

¿Cómo descubrieron el supuesto centro de acopio?

La investigación se inició gracias a una denuncia ciudadana que puso en conocimiento de las autoridades la posible utilización de un inmueble para actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

A partir de esa información, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía adelantaron labores de seguimiento para establecer qué ocurría en el lugar.

Las pesquisas llevaron a los uniformados hasta un predio ubicado en la vereda Guaymaral, en Suba, que aparentemente operaba como una fundación dedicada al cuidado de animales.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación, el inmueble también habría sido utilizado para almacenar grandes cantidades de marihuana.

¿Qué encontraron los investigadores durante el operativo?

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron 2.138 kilos de marihuana, equivalentes a más de dos toneladas de esta sustancia.

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La Policía calcula que el cargamento podría representar cerca de 155.000 dosis que, de acuerdo con la hipótesis de las autoridades, estaban destinadas a llegar a las calles de Bogotá.

El valor estimado de la droga en el mercado ilegal sería de aproximadamente $723 millones.

Además del decomiso, cuatro personas fueron capturadas durante el procedimiento, una de ellas con antecedentes relacionados con el mismo delito.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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