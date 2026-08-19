¡Un milagro! Mujer de 84 años sobrevivió tres días sepultada tras el terremoto en Indonesia

Mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo a miles de personas afectadas por el movimiento telúrico, una mujer de 84 años fue encontrada con vida después de permanecer varios días sepultada bajo los restos de su vivienda.

El terremoto, de magnitud 7,7, ocurrió el pasado sábado frente a la isla de Flores y según las autoridades, al menos 73 personas murieron, más de 900 resultaron heridas y cerca de 60.000 tuvieron que abandonar sus hogares.

¿Cómo sobrevivió la mujer durante varios días bajo los escombros?

Paulina Pobi vivía en una pequeña isla ubicada al norte de Flores, donde su casa quedó completamente destruida por el terremoto.

La estructura, construida principalmente con paredes de bambú, colapsó durante el fuerte movimiento y la mujer terminó atrapada debajo de los restos. Lo más sorprendente es que permaneció allí durante días sin poder salir ni pedir ayuda.

Su familia creyó inicialmente que había sido encontrada y trasladada a uno de los refugios habilitados para las personas damnificadas. Sin embargo, cuando regresaron a la zona el martes para comprobar qué había ocurrido con ella, descubrieron que continuaba bajo los escombros.

¿Quién encontró a Paulina y en qué condiciones estaba?

Fueron sus propios familiares quienes finalmente localizaron a la mujer. De acuerdo con Rudolfus Riba, funcionario local, Paulina estaba prácticamente inmóvil y no podía hablar cuando fue encontrada.

Estaba como paralizada, no podía moverse ni hablar.

A pesar de haber pasado varios días atrapada, la mujer no presentaba lesiones físicas. Su principal problema era la debilidad provocada por el tiempo que permaneció sin recibir alimentos ni agua.

El funcionario aseguró que se encontraba en buenas condiciones generales y calificó el hallazgo como algo que “parece irreal, casi como un milagro”.

¿Hubo réplicas luego del terremoto en Indonesia?

Después del terremoto principal se han registrado más de 3.000 réplicas, según la agencia geológica BMKG.

Al menos 86 de estos movimientos tuvieron una intensidad suficiente para ser percibidos por los habitantes.

La constante actividad sísmica ha provocado que muchas familias prefieran permanecer fuera de sus viviendas, incluso cuando sus casas todavía se encuentran en pie.