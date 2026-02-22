Rodillas mecatrónicas y prótesis inteligentes revolucionan la rehabilitación en Colombia

Volver a caminar con seguridad, subir escaleras sin miedo o sostener un objeto con precisión puede parecer cotidiano, pero para millones de personas con discapacidad motora en Colombia representa un desafío constante.

Según cifras del Dane, más de 2,6 millones de colombianos viven con algún tipo de discapacidad, una realidad que evidencia la magnitud del reto en acceso a procesos de rehabilitación especializados y continuos.

En este contexto, la incorporación de rodillas mecatrónicas y prótesis inteligentes comienza a transformar la experiencia de quienes han perdido movilidad. Estos dispositivos no solo reemplazan una función física, sino que buscan devolver estabilidad, independencia y calidad de vida.

Tecnología de punta en Colombia permitiría devolver movilidad a miles de pacientes

En el sistema de salud colombiano, la rehabilitación suele ser uno de los eslabones más débiles, especialmente para personas con discapacidad motora.

La compañía Ottobock, que opera como Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) en Colombia, ha apostado por un modelo integral que combina tecnología avanzada con acompañamiento clínico permanente. Su enfoque parte de una premisa clara: el dispositivo es solo una parte del proceso; la rehabilitación es un camino continuo.

La falta de acceso oportuno a servicios especializados puede retrasar la recuperación y limitar la autonomía de los pacientes.

Para quienes enfrentan una amputación o una alteración neuromuscular, el objetivo no es únicamente recibir una prótesis, sino recuperar la capacidad de desempeñarse en actividades cotidianas: trabajar, estudiar o desplazarse sin asistencia constante.

Desde la perspectiva clínica, el reto consiste en ofrecer atención personalizada que evolucione junto con las metas del paciente. No es lo mismo quien busca caminar distancias cortas que quien aspira a retomar su actividad laboral o deportiva.

Tecnología que se adapta al cuerpo de cada paciente amputado

Entre las innovaciones más destacadas están las rodillas mecatrónicas, capaces de ajustarse al ritmo de la marcha del usuario. Gracias a sensores y sistemas electrónicos, estos dispositivos mejoran la estabilidad y reducen el riesgo de caídas, un factor determinante en la confianza del paciente.

También se emplean pies de fibra de carbono que optimizan la respuesta dinámica al caminar, codos mioeléctricos que responden a señales musculares y manos con sensores que permiten movimientos más precisos y naturales.

En la práctica, esto facilita acciones como subir escaleras, sostener objetos o desplazarse en superficies irregulares.

En el ámbito de la neurorehabilitación, el traje de neuromodulación Exopulse Mollii ofrece una alternativa no invasiva para personas con espasticidad u otras alteraciones del tono muscular.

Su propósito es mejorar el control motor y complementar las terapias físicas tradicionales, ayudando al paciente a ganar mayor dominio sobre su propio cuerpo.

Derly Patricia Martínez Barreto, business development manager para Latinoamérica de Ottobock, señaló que la intención es aportar a una atención más oportuna y continua, donde la tecnología sea un medio para apoyar el trabajo clínico y no un fin en sí mismo.

Con sede en Bogotá y presencia en Medellín, la IPS busca consolidar un enfoque en el que cada persona reciba un plan de rehabilitación adaptado a su realidad.

El objetivo final no es solo mejorar la marcha, sino reducir complicaciones, prevenir dolor y fortalecer la participación activa en la vida social y laboral.