CANAL RCN
Internacional

Se fugan 23 peligrosos presos en México tras la caída de 'El Mencho', capo del narcotráfico

Los reos se fugaron de una cárcel de Jalisco tras el ataque de sujetos armados que lograron tumbar una de las puertas de acceso.

Foto: AFP

AFP

febrero 23 de 2026
09:57 p. m.
En las últimas horas, al menos 23 reos se fugaron de un penal del estado de Jalisco, México, que fue atacado a balazos por hombres armados luego de conocerse el asesinato del poderoso narcotraficante alias El Mencho.

El asalto a una cárcel del municipio de Puerto Vallarta se produjo el domingo en el marco de la ola de violencia que se desató tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Llegaron grupos criminales, hicieron disparos a las instalaciones, un vehículo derribó un portón" del penal, dijo en rueda de prensa Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

23 peligrosos presos se fugaron en pleno motín tras el asesinato de ‘El Mencho’

Tras el asalto se desató un motín y algunos de los reos aprovecharon el momento para fugarse, según explicó el funcionario. Un policía del penal murió por los disparos.

"Al pase de lista son 23 (reos) los que están evadidos", dijo el secretario al explicar que lanzó una alerta para informar a autoridades de otros municipios y estados vecinos.

Aseguró que ya se controló la situación en esta cárcel, localizada en las cercanías del popular balneario de Puerto Vallarta, donde el domingo se registraron otros actos de violencia en represalia por la muerte de Oseguera, que era el criminal más buscado de México.

Caos en México tras la caída del capo alias El Mencho

Nemesio Oseguera, líder del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de 59 años, resultó herido el domingo en un operativo militar que pretendía detenerlo. Murió durante su traslado por vía aérea a un hospital.

Su muerte desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país.

