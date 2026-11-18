Ahora llega a Bogotá para presentar su libro Justicia Divina, una guía práctica basada en doce leyes universales que transforma los problemas en oportunidades.

Ganó un juicio a una petrolera, dejó las leyes y hoy enseña a sanar

¿Cansado de esperar fallos judiciales interminables? Tras vencer a una gigante petrolera en la Corte Suprema de Argentina, la exabogada Rossana Bril dejó los litigios para fundar una nueva profesión: Estratega de Paz. Ahora llega a Bogotá para presentar su libro Justicia Divina, una guía práctica basada en doce leyes universales que transforma los problemas en oportunidades.

Durante más de 25 años, Rossana Bril recorrió los pasillos judiciales como litigante especializada en derecho ambiental, empresarial y de seguros. Sin embargo, el punto más alto de su carrera tradicional fue también el detonante de un giro radical en su vida. En 2015, obtuvo una victoria histórica en un juicio ambiental contra una petrolera ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, un logro que, lejos de darle plenitud, le mostró las grietas más profundas del sistema legal.

Justicia Divina - Rossana Bril

Del éxito en los tribunales a crear la profesión de "Estratega de Paz"

El desgaste emocional tras observar el comportamiento de las partes, los abogados y los mismos tribunales sumió a Bril en una profunda crisis personal y de propósito. Para 2017, tomó la decisión de abandonar el ejercicio clásico de la abogacía e inició un año sabático que la llevó hasta la India. Allí, durante una meditación a orillas del río Ganges, encontró la certeza de que su verdadero camino era trabajar por la paz desde otra dimensión.

De esa búsqueda nació el concepto de Estratega de Paz, un rol diseñado para acompañar a las personas en la resolución de disputas sin depender exclusivamente de un juez. A diferencia de la mediación, la negociación o la conciliación tradicional, este enfoque aborda el problema desde dos dimensiones simultáneas:

El plano visible: abarca los hechos concretos, los datos objetivos y la situación legal que rodea la disputa.

abarca los hechos concretos, los datos objetivos y la situación legal que rodea la disputa. El plano invisible: explora las emociones, los vínculos y las dinámicas ocultas que sostienen y alimentan el conflicto entre los involucrados.

Para consolidar esta visión, fundó en 2018 la escuela de formación Utópica y desarrolló el Método Abogar, herramientas con las que entrena a profesionales para intervenir en crisis familiares, organizacionales o personales con el menor desgaste posible.

¿Qué es "Justicia Divina" y cómo funcionan sus doce leyes universales?

Lejos de ser un manual jurídico convencional, Justicia Divina: El conflicto como maestro a través de las leyes universales funciona como un manifiesto sobre la autogestión emocional y espiritual. Tras su lanzamiento oficial en Buenos Aires el pasado 13 de octubre, la obra (que ya se encuentra disponible en plataformas como Amazon) llega al público colombiano en el marco de una gira internacional por América Latina, Estados Unidos y Europa.

El texto parte de una premisa disruptiva: la verdadera justicia no habita en los expedientes ni en las sentencias, sino en un estado de coherencia interior. Para lograrlo, Bril propone aplicar doce leyes universales como lentes para examinar nuestras experiencias diarias. Al cambiar la pregunta tradicional de "¿cómo gano este pleito?" por "¿para qué me ocurre esta situación?", las personas logran recuperar su autonomía y transformar el miedo en evolución personal.

¿Cómo participar en el lanzamiento de Rossana Bril en Bogotá?

La visita de la autora argentina a la capital colombiana rompe con el esquema tradicional de las firmas de libros. El evento central fue diseñado como un taller experiencial, donde los asistentes podrán llevar sus propios conflictos actuales para analizarlos bajo la lupa de esta metodología y encontrar rutas de solución prácticas.

La agenda confirmada en Colombia incluye las siguientes actividades:

Presentación y taller de " Justicia Divina ": se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026 en Bogotá, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Las inscripciones están habilitadas en el portal oficial de la autora rossanabril.com/taller-justicia-divina-bogota

": se realizará el Las inscripciones están habilitadas en el portal oficial de la autora Talleres de "Código Invisible": dos encuentros enfocados en el siguiente nivel de las constelaciones para activar dones y talentos ancestrales, disponibles a través de su plataforma educativa.

dos encuentros enfocados en el siguiente nivel de las constelaciones para activar dones y talentos ancestrales, disponibles a través de su plataforma educativa. Retiro transformacional: participación especial en la edición de noviembre de The Jump Experience, evento dirigido por Carolina Angarita, donde Bril ofrecerá una intervención sobre constelaciones cuánticas.

El legado de una pionera del coaching jurídico y la abogacía holística

Egresada de la Universidad de Buenos Aires y diplomada en arbitraje internacional, Rossana Bril se ha consolidado como una voz referente en el mundo hispanohablante al tender puentes entre el derecho y el desarrollo humano. Antes de Justicia Divina (2026), publicó Abogar Emergente (2020) y fundó la organización ambiental La Tierra Habla, demostrando que la transformación social comienza por la manera en que cada individuo gestiona sus propias batallas internas.