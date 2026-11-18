La carga administrativa en los consultorios médicos se ha convertido en uno de los principales retos para los sistemas de salud a nivel global. De acuerdo con una investigación publicada en la revista Annals of Internal Medicine (Sinsky et al., 2016), por cada hora que un profesional de la salud destina a la atención directa de sus pacientes, puede llegar a invertir cerca de dos horas adicionales en el diligenciamiento de historias clínicas y trámites administrativos.

Aunque el registro detallado es indispensable para garantizar la seguridad y continuidad del tratamiento, este desequilibrio consume una fracción crítica de la jornada laboral.

En Colombia, este fenómeno cobra especial relevancia. Un estudio nacional elaborado por la Universidad El Bosque en 2021 reveló que aproximadamente uno de cada dos médicos en el país presentaba síntomas asociados al síndrome de burnout o desgaste profesional.

Con un ecosistema que supera los 137.700 médicos activos y suma más de 6.300 nuevos egresados cada año —según reportes del Ministerio de Salud y ASCOFAME—, la búsqueda de soluciones tecnológicas que optimicen el flujo de trabajo asistencial resulta prioritaria.

Evidencia clínica sobre el impacto de la IA

Para evaluar si las nuevas herramientas digitales logran mitigar esta sobrecarga, un ensayo clínico aleatorizado publicado en NEJM AI (Lukac et al., 2025) analizó el desempeño de asistentes de documentación basados en inteligencia artificial en el sistema universitario UCLA Health.

Los investigadores observaron una reducción aproximada del 10 % en el tiempo dedicado a redactar notas médicas frente al grupo de control, acompañada de mejoras significativas en los indicadores de agotamiento y percepción de carga laboral.

Si bien los autores advierten que estos resultados responden a un entorno clínico particular, el estudio marca un precedente científico sobre la utilidad práctica de estos sistemas.

En el ámbito regional, plataformas desarrolladas en Colombia comienzan a consolidar esta tendencia. Es el caso de Telepatía, una solución tecnológica enfocada en profesionales de la salud que reporta más de 10.000 médicos usuarios y supera los 2,6 millones de consultas documentadas en Colombia, Brasil, Chile, Argentina y México.

El funcionamiento de la herramienta se basa en escuchar la interacción durante la consulta para estructurar automáticamente un borrador de la historia clínica, eliminando la necesidad de digitar manualmente cada dato mientras se atiende al paciente. Según métricas internas de la compañía, sobre una muestra reciente de 870.000 registros en un periodo de 90 días, dos de cada tres notas generadas fueron aprobadas por los especialistas sin requerir cambios en su redacción.

"Cuando el registro ocupa más tiempo que el propio paciente, sabemos que hay algo que no está funcionando del todo en el sistema de salud. Estas herramientas pueden asumir parte del trabajo mecánico, pero no reemplazan el juicio clínico ni la relación entre el médico y su paciente: la firma y la decisión siguen siendo del médico", señaló Tomás Giraldo Hinestroza, médico, cofundador y director médico de Telepatía.