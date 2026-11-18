El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización de un producto para el control de cucarachas que no cuenta con registro sanitario.

Se trata de 'Zero Cucarachas - pest control cockroach', un plaguicida que fue identificado en plataformas digitales de comercio.

FOTO: Invima

La advertencia fue publicada el 18 de noviembre de 2026, bajo la alerta sanitaria No. 395-2026, después de una denuncia y de las acciones de vigilancia sanitaria adelantadas por la entidad. Según el Invima, el producto no tiene el registro sanitario exigido para los plaguicidas de uso doméstico o de uso en salud pública.

Por esta razón, su comercialización en Colombia es ilegal y el instituto lo identificó como un producto fraudulento. La alerta también advierte que la ausencia de autorización sanitaria impide garantizar aspectos fundamentales relacionados con su composición, fabricación, calidad y condiciones de almacenamiento.

¿Por qué el Invima prohibió la comercialización de 'Zero Cucarachas'?

El principal motivo de la advertencia es que el producto no cuenta con registro sanitario. Este requisito permite verificar que los plaguicidas de uso doméstico o de uso en salud pública cumplan las condiciones exigidas para su comercialización en el territorio nacional.

De acuerdo con el Invima, utilizar productos de esta naturaleza sin autorización representa un riesgo para la salud, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia. Tampoco hay información que permita comprobar su composición, origen y condiciones de fabricación.

La entidad agregó que desconoce la cadena de comercialización del producto, por lo que tampoco tiene trazabilidad sobre su distribución ni información acerca de las condiciones en las que fue almacenado y transportado.

¿Qué deben hacer las personas que compraron o utilizan este insecticida?

El Invima recomendó a los consumidores no comprar 'Zero Cucarachas' y evitar adquirir productos plaguicidas que no cuenten con registro sanitario, incluso cuando se ofrezcan a través de páginas web o plataformas de comercio electrónico.

Quienes ya estén utilizando este producto deben suspender inmediatamente su uso, debido a los riesgos que puede representar para la salud. Además, pueden denunciar ante el Invima los establecimientos, sitios web o personas que lo distribuyan o comercialicen.

Por otra parte, el instituto pidió a los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores abstenerse de vender o distribuir el producto identificado. Los establecimientos que incumplan esta recomendación pueden quedar sujetos a medidas sanitarias de seguridad y a los procesos sancionatorios correspondientes.