Los llamados disruptores endocrinos, sustancias químicas que pueden interferir con el sistema hormonal y afectar procesos fundamentales del organismo, como el crecimiento, el desarrollo y la reproducción, están en objetos que millones de personas utilizan a diario: ropa, juguetes, cosméticos y empaques, entre muchos otros productos.

Una investigación elaborada durante una década por científicos internacionales y publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que estos compuestos representan una amenaza creciente y global.

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El documento también estima, de manera conservadora, que los efectos sanitarios y ambientales asociados con la exposición a estas sustancias generan costos cercanos a un billón de dólares anuales.

¿Qué son los disruptores endocrinos y cómo afectan al organismo?

Los disruptores endocrinos, conocidos por sus siglas en inglés como EDC, son sustancias químicas capaces de alterar el funcionamiento del sistema endocrino, encargado de producir y regular las hormonas.

Su efecto puede producirse de distintas maneras: imitan la acción de las hormonas naturales, bloquean sus señales o interfieren en los procesos mediante los cuales el organismo las produce y utiliza.

El informe examinó miles de investigaciones sobre diferentes compuestos, entre ellos los bisfenoles, los ftalatos y los parabenos, utilizados en distintos procesos industriales y productos de consumo.

Los científicos encontraron evidencia especialmente sólida sobre su relación con alteraciones neurológicas y problemas reproductivos, incluida la disminución de la calidad del esperma. También identificaron indicios cada vez más consistentes que los vinculan con enfermedades como la diabetes tipo 2 y el asma.

La exposición puede ocurrir incluso en niveles bajos

Una de las principales preocupaciones de los investigadores es que estas sustancias están ampliamente distribuidas y que la exposición no se limita a quienes trabajan directamente con productos químicos.

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El riesgo también alcanza a personas que tienen contacto cotidiano con artículos de consumo o que viven en entornos contaminados.

El informe señala que existen pruebas sólidas sobre los efectos de los disruptores endocrinos en el desarrollo y el comportamiento neurológico. En cambio, su relación con las enfermedades cardiovasculares todavía se encuentra en una etapa de investigación.

La exposición laboral también genera preocupación, especialmente entre trabajadores de las industrias química y del reciclaje, en países donde los controles y las normas de protección pueden ser menos estrictos.

Hay cerca de mil sustancias identificadas, pero no todas han sido estudiadas

Los investigadores tienen identificados alrededor de mil disruptores endocrinos. Sin embargo, advierten que numerosas sustancias todavía no han sido sometidas a evaluaciones suficientes para determinar sus posibles consecuencias.