¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?

Menopausia y posparto hacen parte de los cambios hormonales más radicales en las mujeres que impactan directamente en la actividad sexual.

Foto: Freepik

septiembre 07 de 2025
01:53 p. m.
El cuerpo femenino atraviesa múltiples transformaciones a lo largo de la vida, muchas de ellas acompañadas de cambios hormonales que impactan directamente en la salud íntima.

Embarazo, posparto, menopausia y tratamientos oncológicos son etapas que pueden traer consigo resequedad en la zona íntima, dolor durante las relaciones sexuales y disminución del deseo.

Aunque se trata de síntomas comunes, aún se habla poco de ellos, pese a su profundo efecto en la calidad de vida de las mujeres.

¿Cómo abordar los problemas sexuales en mujeres con cambios hormonales?

Según la North American Menopause Society, casi el 50% de las mujeres en menopausia experimenta resequedad vaginal, un síntoma que va más allá de lo físico y que puede afectar la autoestima, la seguridad personal y las relaciones de pareja.

El mismo estudio advierte que un 44 % evita las relaciones sexuales debido a estas molestias, lo que refleja un impacto significativo en la vida íntima.

La situación no se limita a la menopausia. Investigaciones publicadas en The Lancet Oncology señalan que hasta un 70% de las pacientes sometidas a quimioterapia o terapias hormonales reportan alteraciones en su salud sexual. Lo mismo ocurre en etapas como el embarazo y el posparto, donde los cambios hormonales alteran la producción natural de lubricación.

¿Qué tipo de herramientas se pueden usar en estos casos?

Frente a este panorama, especialistas coinciden en que los lubricantes íntimos se convierten en una herramienta clave para recuperar el bienestar.

María Laura Guirald, CEO de Elixir, explica que los lubricantes a base de agua son los más recomendados durante estas etapas, ya que respetan el pH vaginal, reducen el riesgo de irritación y alivian las molestias.

Su uso regular no solo facilita la intimidad, sino que también previene microlesiones y posibles infecciones.

En los casos de resequedad severa, Guirald recomienda productos a base de silicona, que ofrecen una mayor duración y alivio prolongado. Muchas de estas fórmulas incluyen ingredientes como aloe vera o ácido hialurónico, que hidratan de manera profunda y brindan confort incluso en situaciones médicas, como la realización de exámenes ginecológicos.

El uso de lubricantes, sin embargo, no debería limitarse únicamente a lo clínico. La clave está en optar por versiones neutras, libres de fragancias o colorantes, para evitar irritaciones y mantener el equilibrio natural de la flora de la zona íntima.

El tabú que rodea este tema perpetúa la desinformación y deja a muchas mujeres sin herramientas para mejorar su bienestar íntimo. Hablar de lubricantes no significa renunciar a la naturalidad del cuerpo, sino reconocer que, ante los cambios hormonales, existen alternativas seguras y eficaces para cuidar la salud sexual.

