CANAL RCN
Colombia Video

Momento exacto en el que asesinaron a un policía que investigaba un triple homicidio en Bogotá

El policía estaba investigando acerca de un violento hecho en el sur de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 03 de 2026
08:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un operativo investigativo de la Policía con agente encubierto terminó trágico en el sur de Bogotá.

Policía de la Sijín fue asesinado cuando investigaba un triple homicidio en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Policía de la Sijín fue asesinado cuando investigaba un triple homicidio en el sur de Bogotá

Este hecho se dio entre la noche del miércoles 26 y madrugada del jueves 27 de agosto en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Uniformados de la Sijín iban a realizar las respectivas pesquisas con respecto a un enfrentamiento de bandas criminales cuando se dio el ataque mortal.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Uno de los policías era el intendente Edilberto Pinilla, quien estaba vestido de civil y llevaba 18 años prestando servicio. La supuesta pelea de pandillas se habría dado a las 5:00 p.m. en el sector de La Carbonera (calle 78D Sur con carrera 15D) y dejó el saldo de tres hombres fallecidos.

Horas más tarde, el uniformado acudió al lugar con un equipo encubierto de la Sijín para investigar lo ocurrido. Él estaba vestido de blanco y las cámaras registraron la balacera cuando se bajó de un vehículo gris.

No alcanzó a dar cinco pasos cuando fue víctima de los disparos de los delincuentes que estaban esperando su llegada. Sus compañeros intentaron salvarlo y subirlo nuevamente al carro, pero las heridas fueron contundentes y Pinilla murió en el lugar a pesar de ser trasladado a un centro médico.

Policía era papá de un niño de nueve años

Las autoridades actuaron rápidamente y capturaron a siete presuntos sospechosos, a quienes la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas.

Cárcel para falsos pasajeros que amenazaron y le robaron el carro a un taxista en Bogotá
RELACIONADO

Cárcel para falsos pasajeros que amenazaron y le robaron el carro a un taxista en Bogotá

Pinilla dejó a un hijo de nueve años y la familia exige que la justicia actúe para esclarecer lo ocurrido en el menor tiempo posible para dejar a los responsables tras las rejas.

“¿Cómo se le puede explicar a un niño de nueve años que su papá salió a trabajar y que unos bandidos sin escrúpulos le quitaron la vida?”, cuestionó Jonathan Moran López, el abogado que representa a la familia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Profesores de una fundación musical habrían abusado sexualmente de siete menores en Valle del Cauca: esto se sabe

Bogotá

Cárcel para falsos pasajeros que amenazaron y le robaron el carro a un taxista en Bogotá

Fuerzas Militares

Bombardeos en Colombia ¿Es posible determinar con exactitud si hay menores de edad en la zona?

Otras Noticias

Subsidios

Séptimo ciclo de Colombia Mayor: Cuánto le pagan a cada beneficiario y cómo reclamarlo

Conozca las fechas y los montos que recibirán los beneficiarios de este programa.

Independiente Medellín

DIM implementará reconocimiento facial para ingresar al Atanasio Girardot

El Deportivo Independiente Medellín será el primer club de Colombia en poner a prueba este sistema.

Venezuela

Fuerte temblor se sintió en Venezuela hoy 3 de septiembre de 2026: ¿dónde fue el epicentro?

Redes sociales

Karina García reaparece en redes con lágrimas tras polémica por mascota

Cuidado personal

Estos son los entrenamientos de alta intensidad que activan la liberación de endorfinas