Momento exacto en el que asesinaron a un policía que investigaba un triple homicidio en Bogotá

Un operativo investigativo de la Policía con agente encubierto terminó trágico en el sur de Bogotá.

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Este hecho se dio entre la noche del miércoles 26 y madrugada del jueves 27 de agosto en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Uniformados de la Sijín iban a realizar las respectivas pesquisas con respecto a un enfrentamiento de bandas criminales cuando se dio el ataque mortal.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Uno de los policías era el intendente Edilberto Pinilla, quien estaba vestido de civil y llevaba 18 años prestando servicio. La supuesta pelea de pandillas se habría dado a las 5:00 p.m. en el sector de La Carbonera (calle 78D Sur con carrera 15D) y dejó el saldo de tres hombres fallecidos.

Horas más tarde, el uniformado acudió al lugar con un equipo encubierto de la Sijín para investigar lo ocurrido. Él estaba vestido de blanco y las cámaras registraron la balacera cuando se bajó de un vehículo gris.

No alcanzó a dar cinco pasos cuando fue víctima de los disparos de los delincuentes que estaban esperando su llegada. Sus compañeros intentaron salvarlo y subirlo nuevamente al carro, pero las heridas fueron contundentes y Pinilla murió en el lugar a pesar de ser trasladado a un centro médico.

Policía era papá de un niño de nueve años

Las autoridades actuaron rápidamente y capturaron a siete presuntos sospechosos, a quienes la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas.

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Pinilla dejó a un hijo de nueve años y la familia exige que la justicia actúe para esclarecer lo ocurrido en el menor tiempo posible para dejar a los responsables tras las rejas.

“¿Cómo se le puede explicar a un niño de nueve años que su papá salió a trabajar y que unos bandidos sin escrúpulos le quitaron la vida?”, cuestionó Jonathan Moran López, el abogado que representa a la familia.