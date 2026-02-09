¿Cuál es el plan para salvar a la Nueva EPS? Agente interventor explicó las medidas que se toman

Roberto Solano Navarra, interventor de la Nueva EPS, conversó con Noticias RCN acerca de los desafíos y avances en el plan de salvamento en medio de la crisis que desde hace años acarrea la EPS.

En primer lugar, reveló que se están atendiendo dos mil tutelas de pacientes y que el monto necesario para estabilizar a la Nueva EPS es cercano a los 20 billones de pesos. Ambas cifras permiten comprender la magnitud de la situación.

¿Cuánto dinero se necesita para estabilizar a la Nueva EPS?

Solano lleva poco en el cargo, pero en el corto tiempo se ha dado cuenta de las graves cifras: “Estamos haciendo todas las gestiones jurídicas para levantar los embargos. Tuvimos una victoria temprana frente a este tema y logramos el desembargo de 25 mil millones de pesos más”.

Otro punto clave es la capitalización de la entidad y el interventor indicó que se están llevando a cabo reuniones con las cajas de compensación y con el Ministerio de Hacienda para contar con avales que permitan tener un panorama más claro con los accionistas.

Sin duda, en medio de la crisis en el sector salud, el tema del suministro de medicamentos es uno de los problemas que más perjudica a los pacientes. Acerca de este asunto, Solano sostuvo que se están analizando soluciones a la falta de pagos que hay desde hace meses.

¿Qué medidas se están tomando?

Frente al flujo de caja, el interventor proyectó inyecciones importantes de recursos: “Tenemos otro billón de pesos que vamos a ir postulando cada semana. Por lo tanto, en el mes de septiembre van a estar cerca de los dos billones de pesos en manos de los prestadores”.

La crisis en La Nueva EPS viene incrementándose desde hace años. Fue a inicios de marzo de 2026, cuando la Defensoría del Pueblo presentó un balance detallado.

Tras cinco meses de seguimiento, entre octubre de 2025 y marzo del presente año, se confirmó que la falta de medicamentos ha sido el principal problema, junto a entregas parciales de fórmulas, tiempos de espera extensos en los puntos de dispensación e interrupción en la entrega de insumos complementarios.