Ser mujer en Bogotá implica mayores riesgos para la salud mental, según investigación

Según el Consejo de Bogotá, para el año 2025 el 75% de las mujeres en Bogotá consideraron que la ciudad es peligrosa para ellas, especialmente en horas de la noche.

Ante esta percepción de inseguridad y temor constante, la Secretaría Distrital de la Mujer llevó a cabo una investigación para evaluar el impacto del entorno capitalino sobre la salud mental de las mujeres.

¿Ser mujer es un factor de riesgo en Bogotá?

La más reciente investigación, denominada como Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores, reveló que el bienestar emocional de las mujeres está profundamente condicionado por distintos factores como la inequidad de género, la “pobreza de tiempo” y los roles que se han impuesto. Estos estarían ligados a altas probabilidades de sufrir ansiedad, depresión y conductas suicidas.

La investigación también advierte que ser mujer se ha ido constituyendo como un factor de riesgo a raíz de una presunta estructura social que ha impuesto brechas desproporcionadas en distintos campos laborales.

¿Las mujeres tienen menos tiempo que los hombres?

Otro de los hallazgos que se realizaron fue la relación que se encontró entre la salud mental y la falta de tiempo de las mujeres, pues en la investigación se indica que las mujeres dedican más horas de su día a tareas domésticas y de cuidado.

En promedio, la diferencia se estima entre 2 horas y 35 minutos más que los hombres lo que podría reducir, de manera significativa, sus espacios de descanso.

Dicha “sobrecarga” de labores diarias podrían incidir en una mayor prevalencia de síntomas de ansiedad, pues se identificó que las mujeres presentan un 58% más de probabilidad de padecer este trastorno.

Por su parte, las mujeres cabeza de hogar presentan un 59% más de probabilidad de sufrir depresión. Las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas enfrentan un 69% más de riesgo de depresión y un 61% de desarrollar conductas suicidas.

Por esto, la Secretaría de la Mujer hace énfasis en la necesidad de crear políticas integrales que permitan mitigar estos riesgos y brindar redes de apoyo para las mujeres.