Eithan Sebastián, primito de Kevin, también padece hemofilia y lleva dos meses sin recibir medicamentos

El bebé de 2 años y medio lleva desde diciembre sin recibir el costoso tratamiento que necesita para tratar su enfermedad. Su familia pide ayuda.

febrero 18 de 2026
08:18 a. m.
Eithan Sebastián Barrera es primo de Kevin Acosta, el menor de 7 años que padecía hemofilia y falleció tras dos meses sin recibir medicamentos por parte de la Nueva EPS.

Ahora, el drama lo viven los padres de Eithan, un bebé de 2 años con la misma enfermedad y que necesita el mismo tratamiento. Cuatro miembros de esta familia tiene hemofilia.

La historia de Eithan Sebastián

Mayerly Acevedo es la madre de Eithan, el pequeño que desde el pasado 18 de diciembre no recibe las medicinas que necesita para tratar su enfermedad.

La mujer contó a Noticias RCN que Medicarte, la IPS que le entregaba los medicamentos, dejó de hacerlo tras la finalización del contrato con la Nueva EPS.

Aunque para el 12 de febrero estaba programada de nuevo la aplicación del medicamento para el niño, esta tampoco se dio. Mayerly aseguró que el costo del tratamiento asciende a los 40 millones de pesos, por lo que les resulta imposible costearlo.

Además, pidió ayuda para mantener la calidad de vida de su pequeño hijo, a quien es muy compelejo impedirle jugar o hacer las actividades que haría cualquier niño de su edad.

Según contó Mayerly, la Nueva EPS no se ha comunicado con ella para resolver el problema, por lo que en este momento la angustia es lo que reina en su casa.

Cuatro miembros de la misma familia padecen hemofilia

Los casos de Kevin y Eithan no son los únicos en esta familia. Cuatro parientes padecen hemofilia y están a la espera de medicamentos desde diciembre.

Aunque hoy el dolor enluta la casa de la familia Pico Naranjo, en Charalá, la señora Carmen Cecilia, abuela de Kevin, pide insistentemente al Gobierno que la escuche y atienda las necesidades de su familia.

Que se ponga la mano en el corazón y le de los medicamentos a los que los están esperando.

Son otros cuatro primo, aparte de Kevin, los que padecen hemofilia y no han recibido un tratamiento oportuno.

