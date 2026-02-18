CANAL RCN
¿A Kevin Acosta, el fallecido niño con hemofilia, el Estado le quitó las garantías de vivir?

Candidatas al Senado debaten responsabilidad del Gobierno Nacional en la muerte del menor y denuncian desabastecimiento que afecta a miles de pacientes.

febrero 18 de 2026
10:41 a. m.
La muerte de Kevin, un niño de 7 años con hemofilia que llevaba meses esperando sus medicamentos, ha evidenciado la crudeza de la crisis del sistema de salud en Colombia.

Madre de Kevin rechazó declaraciones del presidente Petro y MinSalud por muerte de su hijo hemofílico
Las candidatas al Senado: Gloria Díaz y Betzy Martínez hablaron de las fallas estructurales que habrían provocado la dolorosa muerte del menor por falta de medicamentos.

Gloria Díaz, candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, señaló que "esto hace parte del negacionismo sistemático de este gobierno".

Díaz criticó que el presidente y el ministro de Salud "no son capaces de reconocer que el sistema está fallando, que el sistema le falló a Kevin", mientras la madre del menor está siendo juzgada en lugar de recibir apoyo en su duelo.

Asimismo, denunció que el sistema de salud, supuestamente intervenido para mejorar, cerró el año con "más de 2000 quejas alrededor de la prestación del servicio".

“La EPS se encargó de matarme a mi hijo”: madre de Kevin, el niño con hemofilia que murió esperando medicinas
¿El caso de Kevin Acosta podría tener un proceso penal?

Betzy Martínez, cabeza de lista en temas de niñez por el partido de Juan Daniel Oviedo, calificó lo ocurrido como un posible homicidio culposo:

Matar es matar y se mata de muchas maneras.

Cuestionaron la divulgación de la historia clínica del menor, señalando que constituye una violación al derecho a la privacidad, especialmente grave tratándose de un niño fallecido.

Ambas candidatas coincidieron en que no se trata de un caso aislado. "Cuatro personas más de la familia de Kevin están diciendo no nos llegaron los medicamentos. Desde diciembre no recibimos el tratamiento", dijo Díaz, evidenciando un problema sistemático de desabastecimiento en el tratamiento de hemofilia.

Gloria Díaz enfatizó la necesidad de una nueva ley estatutaria que garantice el derecho fundamental a la salud y evite que los casos se conviertan en cifras que terminan siendo tragedias humanas.

Eithan Sebastián, primito de Kevin, también padece hemofilia y lleva dos meses sin recibir medicamentos
Piden control político en casos como el de Kevin Acosta

Por su parte, Betzy Martínez llamó a hacer las preguntas correctas y exigir control político desde el Congreso:

¿Dónde está el control político con los temas de los niños? ¿Dónde está el control político?.

La candidata advirtió sobre la tendencia a "revictimizar" culpando a las familias, cuando la responsabilidad recae en las instituciones.

Las candidatas cuestionaron la respuesta gubernamental, particularmente la justificación oficial relacionada con portabilidad de servicios, cuando el problema central sería la falta de entrega de medicamentos esenciales. Gloria Díaz dijo:

Todos los días ciudadanos de a pie están haciendo filas desde la una de la mañana.

“Se pudo haber evitado”: vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos sobre la muerte de Kevin Acosta
