Después de 17 días de espera, bebé fue trasladada de urgencia a Cali: su vida dependía de una remisión

El caso de Cattaleya, una bebé de solo dos semanas de nacida que necesitaba un traslado urgente a Cali, generó angustia durante más de dos semanas.

Su madre, Paola Valois, hizo reiterados llamados para que se autorizara la remisión a un centro médico de mayor complejidad, ante el delicado estado de salud de la menor.

RELACIONADO Anuncian el cierre indefinido del Parque Tayrona y suspenden el ingreso de visitantes hasta nueva orden

Durante 17 días, la familia esperó la autorización del traslado mientras la niña permanecía hospitalizada en la clínica Santa Sofía de Buenaventura. Finalmente, la EPS Coosalud, intervenida por el Gobierno Nacional, realizó la remisión y la bebé fue llevada a Cali.

Bebé fue trasladada de urgencia a Cali: su vida dependía de una remisión

El traslado se concretó en horas de la mañana. A las 11:20 a.m. estaba previsto el despegue de la ambulancia aérea que llevaría a Cattaleya desde Buenaventura hasta Cali.

Mientras se organizaba la operación médica, el desespero se apoderó de la madre y de la abuela de la menor, quienes aguardaban en una sala de la clínica Santa Sofía.

Minutos después, a las 12:49 p.m., el personal médico que había llegado vía terrestre desde Cali comenzó el traslado de la incubadora hacia el aeropuerto Gerardo Tobar López.

La bebé fue embarcada y trasladada hasta la Fundación Valle del Lili, una clínica de cuarto nivel, donde ahora enfrenta un proceso médico complejo.

Desde que llegamos al aeropuerto, la doctora la atendió, la miró y me dijo que mi bebé estaba bien.

Madre de la menor relató la angustia que vivió por su bebé

La madre recordó los días de angustia que vivió esperando la remisión: “Tanto que luchamos y al final se nos dio la verdad”.

En la clínica de Cali, el equipo médico asumió la atención de la menor, que padece problemas de corazón, complicaciones respiratorias y alteraciones en la sangre. Allí tienen la responsabilidad de estabilizarla y tratar las afecciones que pusieron en riesgo su vida.

Lo que ocurrió antes del traslado

Antes de que se autorizara la remisión, la madre denunció públicamente que la entidad de salud no respondía con claridad a las solicitudes.

No dicen nada, solamente me dicen está estable, pero yo a mi bebé cada día la veo más decaída. Entonces, por favor, pido esa colaboración.

Según el reporte médico, la menor presentaba una afección cardíaca que inicialmente estaba siendo tratada con medicamentos.

Me dicen que tiene una afección en el corazón, la cual se la estaban tratando con un medicamento y que ya la había cerrado, que el cardiólogo había visto que ya la había cerrado.

Sin embargo, la situación se complicó. “El día sábado a la niña la desentuban y vuelve y vomita sangre”.

Los médicos determinaron que el tratamiento farmacológico no había sido efectivo y que la menor debía ser remitida con urgencia a una institución de mayor complejidad en Cali.

Hoy, tras 17 días de espera, Cattaleya ya se encuentra en Cali. Su familia mantiene la esperanza de que en la Fundación Valle del Lili pueda superar las complicaciones que pusieron en riesgo su vida.