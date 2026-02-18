CANAL RCN
“Hay jugadores avanzados”: DT de Santa Fe habló de refuerzos tras dura caída ante Jaguares

Tras la dura derrota ante Jaguares, el DT de Santa Fe fue autocrítico y confirmó que hay fichajes “avanzados”. El León busca reaccionar en la Liga BetPlay.

Sebastián Montañez

febrero 18 de 2026
08:10 a. m.
Independiente Santa Fe vive uno de sus momentos más incómodos del semestre. El equipo cardenal cayó 3-1 en su visita a Jaguares por la fecha 7 de la Liga BetPlay y dejó una imagen preocupante, muy distante de aquel conjunto que comenzó el año celebrando el título de la Superliga.

Hoy, el panorama es otro, pues solo suma 7 puntos de 21 posibles y cada vez más lejos del grupo de los ocho.

Jaguares se impuso con autoridad gracias al doblete de Andrés Rentería (21 y 46) y un tanto más de Jader Maza. El descuento para el León llegó al final, por medio de Omar Frasica, pero fue insuficiente para maquillar una noche para el olvido.

“Hicimos el peor partido desde que estoy acá”

En rueda de prensa, Pablo Repetto fue autocrítico y no escondió la frustración. “Hicimos el peor partido de que yo estoy acá”, reconoció.

“Nos duele… hay que rever muchas cosas… este no es el camino que queremos”, agregó el entrenador, dejando claro que el análisis interno será profundo. La derrota no solo golpea en lo anímico, también en la tabla, donde Santa Fe comienza a ceder terreno frente a sus rivales directos.

Santa Fe busca refuerzos: aún hay cupos disponibles

Más allá del resultado ante Jaguares, el foco también está puesto en el mercado. Pensando en la Liga y en la Copa Libertadores, el DT confirmó que todavía hay movimientos en curso. “Faltan dos cupos que tenemos, así que estamos evaluando las opciones”, explicó.

Incluso reveló que ya existen negociaciones adelantadas: “Hay algunos jugadores que están avanzados”. La intención del club es completar el grupo de 25 futbolistas en los próximos días y fortalecer un plantel que hoy luce corto en variantes y respuesta futbolística.

