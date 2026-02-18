CANAL RCN
Salud y Bienestar

“Una tragedia humanitaria” la crisis de los pacientes y las EPS: exministro Alejandro Gaviria

Afiliados a la nueva EPS en Villavicencio hacen filas desde la madrugada en los dispensarios, sin recibir medicamentos de alto costo.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
07:52 a. m.
Pacientes de las EPS, en particular la Nueva EPS, enfrentan una crisis humanitaria por falta de medicamentos, especialmente los de alto costo.

Los afiliados deben hacer filas desde la 1:00 de la madrugada para acceder al dispensario que abre hasta las 8:00 de la mañana, y muchos se retiran sin recibir los tratamientos prescritos.

Martha Martínez, una de las afectadas, relató su experiencia: "Desde hace un año ha venido en decadencia totalmente la Nueva EPS para reclamar unos medicamentos que son vitales para la salud".

Exministro Alejando Gaviria aseguró que el gobierno Petro está en “negacionismo”

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, calificó la situación como una "tragedia humanitaria" y expresó su indignación natural ante la grave situación que están viviendo los pacientes como Kevin Acosta, el niño con hemofilia que murió esperando sus medicamentos.

El gobierno está cayendo en una especie de negacionismo, no le ha hecho caso a lo que ha venido diciendo desde hace más de un año la Corte Constitucional.

Gaviria advirtió que el gobierno Petro "ha tratado de minimizar este problema, ha tratado de mostrar unas cifras generales todavía preliminares para decir que ha hecho todo bien el sistema de salud y mientras tanto el sistema de salud en general y sobre todo los pacientes de la nueva EPS están en lo que muchos han denominado (…) una tragedia humanitaria".

La grave crisis de las EPS fue advertida al Gobierno Nacional

Gaviria recordó que, en enero de 2023, cuando aún formaba parte del gabinete de Gustavo Petro, advirtió sobre esta situación:

Varios de los miembros de ese gabinete levantamos la mano y dijimos si las cosas siguen como van, si básicamente se desatienden las obligaciones del sistema de salud y se insiste en una reforma que no va a construir capacidades sino todo lo contrario, va a pasar lo que está pasando.

La intervención de la nueva EPS no ha logrado resolver el desabastecimiento de medicamentos. Los pacientes denuncian que anteriormente pertenecían a Colsubsidio, pero ahora fueron trasladados a un dispensario donde confluyen varias EPS, empeorando la atención.

La crisis pone en riesgo la vida de pacientes que dependen de tratamientos vitales y medicamentos especializados de alto costo.

