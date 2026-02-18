CANAL RCN
Ejército de Ecuador capturó a 'Camilo', presunto cabecilla de las disidencias de las Farc

Alias Camilo, señalado integrante del frente Oliver Sinisterra, fue detenido en Esmeraldas junto a diez personas vinculadas a minería ilegal.

Capturados por el Ejército de Ecuador
FOTO: Ministerio de Defensa de Ecuador

febrero 18 de 2026
09:36 a. m.
En un operativo militar ejecutado en la madrugada del 17 de febrero en la provincia de Esmeraldas en Ecuador, fue capturado alias Camilo, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc con injerencia en la frontera con Colombia.

Según la información oficial, el detenido, identificado como Kevin Daniel R. C., ciudadano colombiano, quien estaría vinculado al frente Oliver Sinisterra.

La operación, desarrollada por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, dejó además diez personas capturadas, presuntamente relacionadas con el cobro de extorsiones, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada a la minería ilegal.

Así fue el operativo en el norte de Ecuador

De acuerdo con el reporte oficial, los militares ingresaron a una vivienda que funcionaba como base clandestina del grupo armado. Al momento del allanamiento fueron recibidos con disparos, por lo que las tropas aplicaron el uso de la fuerza para neutralizar la amenaza y retomar el control del sector.

En el lugar se incautó un arsenal usado por esta estructura criminal: un fusil AR-15 calibre 5,56 mm, una pistola traumática, escopetas artesanales, cargadores y decenas de cartuchos de diferentes calibres. Este material, según las autoridades, confirmaría la estructura logística y armada del grupo intervenido.

Expansión de economías ilícitas en corredor fronterizo

Las autoridades ecuatorianas señalaron que estas estructuras armadas estarían expandiendo su influencia hacia sectores estratégicos como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí, Cabuyal y Playa de Oro, consolidando corredores de economías ilícitas en la frontera norte, una zona históricamente sensible para Colombia por la presencia de disidencias y redes criminales transnacionales.

El frente Oliver Sinisterra, al que sería asociado 'Camilo', es señalado como una facción vinculada a las disidencias de las Farc que operan en zonas limítrofes, donde confluyen actividades como minería ilegal, extorsión y tráfico de armas.

Las operaciones militares en el área continúan ante información que advierte sobre la posible presencia de más integrantes ocultos en viviendas y comunidades cercanas.

