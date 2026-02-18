¿Qué es el miércoles de ceniza y cuál es el significado real de ayunar?

Desde lo que se conoce como el siglo II los cristianos se preparan para la Pascua con días de ayuno y penitencia constante. Actualmente, estas prácticas se han implementado durante toda la Semana Santa.

Históricamente, el inicio de la Cuaresma también se vio marcada por el inicio de la penitencia pública de los culpables de delitos graves como la apostasía, asesinato y adulterio. Tras la imposición de la ceniza, estos procedían a recorrer la ciudad vestidos con ropas penitenciales para hacer referencia a la expulsión del paraíso.

Pese a que a finales del año mil la práctica de la penitencia se redujo considerablemente, la imposición de la ceniza se ha mantenido entre todos los fieles.

Importancia del ayuno en la Cuaresma

Según Vatican News, la Cuaresma invita a las personas a poner a Dios por delante, a recuperar el tiempo para escuchar la palabra de Dios y para orar. Así mismo, el ayuno es una de las prácticas más importantes y fundamentales para este periodo ya que esto significa renunciar a lo que llena a las personas desde distintas perspectivas.

La oración y la Eucaristía sacian el corazón y dan sentido a la vida, porque el amor sacia la verdadera hambre y sed de vida y felicidad, explica el Vaticano.

Erróneamente se ha creído que el ayuno solo consiste en abstenerse de comer carne. No obstante, expertos señalan que lo que realmente cuesta durante este periodo es obedecer a la iglesia.

Por esto, el ayuno físico no es el único que se debe aplicar ya que también se debe poner en práctica el ayuno del egoísmo, el de la desconfianza, el de las falsas seguridades, del odio y la indiferencia.

¿A qué hace referencia el desierto durante la Cuaresma?

La Cuaresma también hace referencia a la recordación que se hace a los 40 días que Jesús atravesó por el desierto y las tentaciones por parte de Satanás. Pese a que esto se asocia con los grandes desafíos que enfrentó el hijo de Dios, hoy en día los desiertos más difíciles de enfrentar son el cansancio, las dificultades del vivir y la aridez en la vida de las personas.

Por esto, este “tiempo de gracia” busca enseñar a no elegir atajos de los compromisos fáciles, de la desconfianza y del pecado. Por esto, se sugiere compartir más tiempo con Jesús para aprender a otorgar las “prioridades justas” de la vida.