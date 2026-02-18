Aeropuerto El Dorado tendrá importante cambio: así avanzan las obras en la zona de inmigración

Viajar desde Bogotá pronto será una experiencia más ágil. La zona de inmigración del Aeropuerto Internacional El Dorado está en plena transformación, gracias a un proyecto liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura, Migración Colombia y la concesionaria OPAIN.

RELACIONADO Así quedó el recargo del aeropuerto y la unidad por cada cien metros en los taxis para 2026

Las entidades realizaron recientemente un recorrido técnico para revisar los avances de las obras, que buscan mejorar la atención a pasajeros nacionales y extranjeros, en un aeropuerto que cada año recibe más viajeros.

Más espacio y tecnología para el control migratorio

Uno de los hitos del proyecto ya es una realidad, pues se terminó la construcción de una nueva oficina de 187 metros cuadrados para el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM).

RELACIONADO El Dorado es el aeropuerto más concurrido de América del Sur

Este espacio fue entregado completamente dotado, con sistemas de CCTV, aire acondicionado, red y detección de incendios, video wall y cuarto técnico.

“Gracias a la articulación institucional, junto con OPAIN hemos logrado avanzar con las intervenciones sin afectar la operación del aeropuerto. En conjunto, esta ampliación no solo representa un crecimiento físico del área, sino un avance estratégico en capacidad, eficiencia operativa y modernización tecnológica del proceso migratorio”, explicó Milena Jiménez, vicepresidenta de Gestión Contractual.

Cuando finalicen las adecuaciones, la zona contará con 33 mostradores tradicionales y 29 módulos biomig1, para un total de 62 puntos de atención, además de nuevas pantallas informativas integradas al ingreso, que ayudarán a organizar filas y orientar mejor a los pasajeros.

Menos tiempos de espera para millones de viajeros

Según OPAIN, la ampliación del área de inmigración ya alcanza un 76% de ejecución. “Junto a la ANI y Migración Colombia avanzamos en un proyecto estratégico para fortalecer la capacidad operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros internacionales”, señaló Natalí Leal, gerente general de la concesionaria.

Las cifras explican la urgencia del cambio como el flujo migratorio pasó de 4,5 millones de personas en 2022 a más de 6,2 millones en 2025, un crecimiento del 38%.

Con estas obras, El Dorado busca adaptarse al aumento de vuelos y turismo, reducir tiempos de espera y ofrecer una atención más rápida y de mayor calidad. Un paso clave para que Bogotá siga conectándose mejor con el mundo.