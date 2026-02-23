Atención: Bancolombia dejará fuera de servicio canales digitales y físicos para solucionar fallas

Las fallas en los servicios de Bancolombia siguen generando preocupación entre miles de usuarios en todo el país.

Tras varios días de intermitencias en la app y otros canales, la entidad anunció que este lunes, desde las 7:30 p. m., dejará fuera de servicio todos sus canales digitales y físicos para intentar solucionar el problema “de raíz”.

La situación comenzó luego de un mantenimiento programado realizado el fin de semana del 22 y 23 de febrero de 2026. Desde entonces, muchos clientes han tenido dificultades para ingresar a “Mi Bancolombia”, consultar saldos completos o realizar transferencias básicas, lo que desató una ola de reclamos en redes sociales.

Bancolombia suspenderá todos sus servicios para corregir la falla

Según explicó el banco en sus comunicados oficiales, los equipos técnicos detectaron problemas en algunos componentes que soportan la operación digital. Por esa razón, varios servicios no han funcionado con normalidad mientras se adelantan los ajustes.

En su mensaje más reciente, publicado cerca de las 7:00 de la noche, Bancolombia informó:

“Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Te avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando para ti”.

La entidad también aclaró que los inconvenientes no están relacionados con un ciberataque ni con fallas de seguridad, y aseguró que la información y el dinero de los usuarios están protegidos.

Qué servicios se han visto afectados y por qué ha tardado tanto

Durante estos días, miles de clientes reportaron problemas para:

Ingresar a la aplicación móvil

Ver movimientos recientes o saldos completos

Hacer transferencias y otras operaciones digitales.

Aunque algunos servicios se han mantenido activos de forma parcial —como pagos con tarjetas o retiros en cajeros—, muchos usuarios han tenido que acudir a sucursales físicas o corresponsales para resolver trámites urgentes.

El banco explicó que, aunque el mantenimiento estaba planeado, los ajustes resultaron más complejos de lo esperado. Esto obligó a trabajar de la mano con su proveedor tecnológico y extendió la afectación por más de 24 horas en varios casos.

Mientras tanto, la suspensión total desde las 7:30 p. m. busca ser el paso definitivo para cerrar este episodio y devolverle la estabilidad a uno de los sistemas financieros más usados del país.