Andrés Calle sigue buscando tumbar su medida de aseguramiento: Corte Suprema volvió a decir "no"

El expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, continúa adelantando acciones judiciales para intentar revertir o flexibilizar la medida de aseguramiento que lo mantiene privado de la libertad.

En una nueva decisión, la Corte Suprema de Justicia volvió a rechazar una de sus solicitudes, ratificando que debe permanecer detenido mientras avanza el proceso en su contra por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Calle, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota, está acusado de presuntamente haber recibido mil millones de pesos en coimas vinculadas a contratos de la entidad. El caso ha sido catalogado como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, debido a su alcance político y a las implicaciones para el Congreso.

Nueva negativa a permisos y recursos

En esta ocasión, el excongresista solicitó que se autorizaran permisos excepcionales de salida extramuros con el fin de visitar a su hijo recién nacido el 27 de diciembre, con la misma periodicidad de las visitas familiares. La petición fue analizada por el magistrado de la sala de juzgamiento, Jorge Emilio Caldas, quien negó la solicitud.

El magistrado recordó que la norma general para las personas privadas de la libertad no contempla permisos de salida extramuros para visitar a sus hijos. Asimismo, precisó que el sistema judicial garantiza las visitas de menores de edad a sus familiares en condiciones de seguridad y protección especial, en jornadas distintas a las visitas ordinarias, priorizando el bienestar de los niños.

Estrategia jurídica para revertir la detención

Más allá de esta solicitud puntual, el expediente muestra que Calle ha presentado distintos recursos en busca de tumbar su medida de aseguramiento. Entre ellos figuran un control de legalidad, dos solicitudes de revocatoria y una nulidad, además de la más reciente petición de permisos periódicos de salida.

Con esta nueva decisión de la Corte Suprema, el alto tribunal reafirma la vigencia de la medida de aseguramiento mientras se surte el proceso judicial.