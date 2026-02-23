Audio de ‘El Mencho’ amenazando a la policía en México vuelve a viralizarse tras su muerte

Un registro telefónico del crimen organizado en México fue revelado. Tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, resurgió una grabación atribuida al exjefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la que confronta directamente a un mando policial y lanza amenazas para frenar operativos en su territorio.

El audio, difundido años atrás y citado por investigadores como ejemplo del control territorial del grupo, muestra una voz que se identifica sin ambigüedades y exige la suspensión de acciones en su zona de influencia.

El tono es directo, retador y cargado de presión psicológica. La frase inicial —“Soy Mencho”— antecede a advertencias explícitas sobre posibles represalias si no se atendían sus exigencias.

La reaparición del material coincide con el operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, que terminó con la muerte del narcotraficante durante su traslado a Ciudad de México.

Según reportes oficiales, en la intervención participaron fuerzas federales y se incautó armamento de alto poder, además de vehículos blindados. El enfrentamiento dejó varios presuntos integrantes del CJNG muertos y otros detenidos.

Audio de ‘El Mencho’ y amenazas a la policía en México

En la grabación, el interlocutor —identificado como un oficial apodado “Delta Uno”— escucha cómo el líder criminal afirma tener identificados a múltiples agentes bajo su mando.

El mensaje no solo apunta a detener operativos, sino que incluye referencias a bienes personales y posibles afectaciones indirectas, lo que expertos han interpretado como una táctica de intimidación más allá del enfrentamiento armado.

La aparente capacidad de seguimiento sobre movimientos policiales alimentaba la idea de infiltración y control en regiones estratégicas.

El intercambio también evidenció tensiones institucionales en zonas donde el grupo criminal extendió su influencia durante años.

Impacto tras la muerte de ‘El Mencho’ y violencia en México

La caída de Oseguera Cervantes desencadenó una reacción violenta en distintos estados del país. Se reportaron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a comercios en al menos 16 entidades. Las escenas de disturbios mostraron que, incluso sin su líder, la estructura del CJNG conserva capacidad de movilización.

Durante su liderazgo, el cartel expandió su presencia en múltiples municipios y consolidó rutas para el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. La dimensión internacional de su operación llevó a que fuera comparado en ocasiones con Pablo Escobar por el alcance de su red y su confrontación abierta con el Estado.

Ahora, con el jefe criminal fuera del escenario, las autoridades enfrentan el desafío de evitar una reconfiguración violenta del grupo.