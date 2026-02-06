Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia

El Síndrome de Korsakoff es una forma grave de deterioro cognitivo que con frecuencia se asocia con el abuso crónico de alcohol y que afecta de forma significativa la memoria y otras funciones cerebrales.

Este trastorno forma parte de un espectro conocido como síndrome de Wernicke-Korsakoff, que combina dos condiciones neurológicas estrechamente relacionadas al daño cerebral por deficiencia de tiamina o vitamina B1.

La tiamina es esencial para que el cerebro convierta los alimentos en energía y mantenga sus funciones normales. Cuando el cuerpo carece de esta vitamina, especialmente por periodos prolongados, las células cerebrales no pueden funcionar adecuadamente, lo que produce daños estructurales en áreas clave como el tálamo y el hipocampo, regiones implicadas en la memoria y el aprendizaje.

El consumo excesivo y prolongado de alcohol es uno de los factores más comunes que lleva a esta deficiencia, ya que el alcohol interfiere con la absorción intestinal de tiamina, reduce sus reservas en el hígado y altera su utilización metabólica.

Además, las personas con trastorno por consumo de alcohol suelen tener una nutrición deficiente, lo que agrava aún más la falta de esta vitamina.

¿Qué síntomas presenta el Síndrome de Korsakoff?

El síndrome de Wernicke, que precede a Korsakoff, se manifiesta con síntomas como confusión, falta de coordinación muscular, problemas de visión y equilibrio, y en casos severos puede poner en peligro la vida si no se trata a tiempo con tiamina.

Si esta etapa inicial no se detecta o se maneja de forma tardía, puede evolucionar a Síndrome de Korsakoff, caracterizado principalmente por:

Dificultad para formar nuevos recuerdos (amnesia anterógrada).

Pérdida parcial de recuerdos existentes (amnesia retrógrada).

Confabulación, que es la creación involuntaria de recuerdos falsos o inexactos.

Problemas con la planificación, organización y toma de decisiones.

Aunque algunos de estos síntomas pueden parecerse a los de otras demencias, como el Alzheimer, la causa subyacente en Korsakoff es principalmente nutricional y metabólica, no degenerativa por sí misma.

Esto significa que, en fases tempranas, un adecuado aporte de tiamina y la interrupción del consumo de alcohol pueden detener o ralentizar el deterioro.

¿Por qué está asociada la demencia con el alcohol y cómo se puede prevenir?

La relación entre alcohol y demencia está mediada por varios mecanismos, entre ellos el daño directo del alcohol a las neuronas y, sobre todo, la deficiencia de tiamina que desencadena el síndrome de Wernicke-Korsakoff.

Según investigaciones clínicas, hasta el 80 % de las personas con síndrome de WK asociado al alcohol pueden no ser diagnosticadas adecuadamente, lo que subraya la importancia de la detección temprana y la prevención.

La prevención se basa en reducir el consumo de alcohol, mantener una nutrición adecuada y, en personas en riesgo, la suplementación con tiamina.

El diagnóstico temprano y el tratamiento con altas dosis de esta vitamina puede revertir las manifestaciones iniciales y evitar la progresión a un daño irreversible que se confunda con otras formas de demencia.