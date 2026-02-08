¿Por qué la línea sobre la letra “ñ” es curva?

La línea sobre “ñ”, la consonante nasal palatal que, también, es la decimoquinta letra del alfabeto español, tiene un nombre y una historia, que explica su forma curva.

De acuerdo con la docente en español Mónica Higuera, conocida en redes sociales como ‘La Profe Mónica’, podría parecer irrelevante, pero existe una razón por la que la línea sobre “ñ” que, en realidad se llama virgulilla, se traza de la manera en la que se hace.

La evolución de la “ñ” a través del tiempo:

Ni la ‘ñ’ ni el sonido que produce existían en el latín, pero en las lenguas romances se introdujo el fonema (sonido de la letra ñ), bajo combinaciones de letras o dígrafos como “gn”, “nh” y “ny”.

Todas suenan de la misma manera y encajan con el sonido de la “ñ”, como en el caso de España, Spagna, Espanha y Espanya.

De acuerdo con Higuera, “estos dígrafos sonaban como la ‘ñ’ actual, pero, en el idioma español, se designó la doble n (nn) para” adoptar este fonema. Sin embargo, “en la época, la escritura era algo muy costoso y el proceso era mucho más demorado, porque había más letras”.

Entonces, los escritores adoptaron abreviaturas, que terminaron dando origen a la actual letra “ñ”, que se utiliza en el español, pero también en lenguas ibéricas, como el gallego y el asturiano; en lenguas indígenas, como el quechua, el aimara y el guaraní, y lenguas filipinas, como el tagalo.

La “ñ” en realidad es una “n” sobre otra:

Para ahorrar espacio y, con el tiempo, acelerar el proceso de escritura, se decidió que en vez de la doble n (nn), una al lado de la otra, se colocaran una encima de la otra.

La “ñ” no es más que una “n” con otra “n” estirada en la parte de arriba. “Ahora”, según la profe Mónica, “da igual” la manera en la que se trace. Recta o curva, lo importante es que logre entenderse que es una “ñ” y no se vea interrumpido el proceso de lectura.