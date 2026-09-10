Reconstrucción tras el terremoto: ¿los colombianos tendrán que pagar más impuestos?

La magnitud de la emergencia provocada por el terremoto plantea uno de los mayores retos para el país: cómo pasar de la atención inmediata de los damnificados a una reconstrucción que permita recuperar viviendas, infraestructura y las condiciones de vida de las comunidades afectadas.

En 'Se tenía que decir', Paula Moreno, excandidata al Congreso; María Lucía Villalba, senadora del Nuevo Liberalismo; y Catalina Suárez debatieron si las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes y, especialmente, de dónde deberían salir los recursos para enfrentar la emergencia.

Para Moreno, ninguna decisión será suficiente frente a la dimensión de la tragedia. La excandidata aseguró que el país atraviesa la coincidencia de diferentes problemáticas y advirtió que uno de los principales focos deberá estar puesto en la transparencia de los procesos, las contrataciones y la coordinación entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales.

“Esto apenas empieza”, sostuvo Moreno, al insistir en que la reconstrucción también deberá estar acompañada de controles sobre el manejo de los recursos.

¿De dónde saldrá el dinero para la reconstrucción del país tras el terremoto?

Una de las principales preocupaciones planteadas durante el debate fue la disponibilidad de recursos para financiar la reconstrucción.

María Lucía Villalba cuestionó el estado de las finanzas públicas y aseguró que la emergencia llega en un momento complejo para el país. Según la senadora, el costo de la reconstrucción podría representar una parte significativa del presupuesto de 2027.

La congresista reconoció que los aportes del sector privado pueden contribuir a atender la emergencia, pero consideró que estos no serían suficientes para cubrir todas las necesidades.

Por eso, dejó sobre la mesa una pregunta: ¿qué sectores o programas tendrían que dejar de recibir recursos para financiar la reconstrucción y cuál será el plan del Gobierno para asumir ese gasto?

¿Qué tan bien ha actuado en nuevo Gobierno frente a la tragedia registrada?

Una posición diferente planteó Catalina Suárez, quien pidió mantener la esperanza frente a la emergencia y destacó el papel que pueden desempeñar diferentes sectores en la recuperación.

Suárez resaltó el trabajo de los ministros y aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha mantenido sus esfuerzos para responder ante la situación.

También mencionó el respaldo del empresariado y las ayudas internacionales como elementos que podrían contribuir al proceso de reconstrucción.

La panelista sostuvo que Colombia ha demostrado en otras circunstancias su capacidad para sobreponerse a momentos difíciles y consideró que esta emergencia requiere mantener la confianza en la capacidad del país para salir adelante.

¿Se podrá dar el acceso temporal a recursos de pensiones territoriales?

Durante el debate también se analizó una de las medidas incluidas en los decretos de emergencia: la autorización, por una única vez y bajo un plazo extraordinario, para acceder a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales.

La medida fue interpretada por Paula Moreno como una herramienta para ampliar temporalmente la capacidad financiera de alcaldías y gobernaciones.

Según explicó, las entidades territoriales enfrentan limitaciones para responder por sí solas a las necesidades generadas por la emergencia, por lo que este tipo de mecanismos permitiría contar con mayores recursos durante la atención de la crisis.

¿Más impuestos o mayor endeudamiento?

Uno de los puntos más polémicos de la discusión apareció cuando se planteó una pregunta de fondo: si el país necesita más recursos para la reconstrucción, ¿es preferible aumentar los impuestos o adquirir más deuda?

Para María Lucía Villalba, el debate tributario tendrá que ser analizado a partir de la situación de las finanzas públicas y de la obligación del Estado de cumplir con sus compromisos.

La senadora consideró que una reducción del déficit únicamente mediante recortes del gasto podría no ser suficiente y planteó la posibilidad de discutir una reforma tributaria integral.

Sin embargo, también propuso revisar las excepciones tributarias y algunos gastos relacionados con los altos salarios dentro del sector público.

Villalba insistió en que, ante el nuevo nivel de gastos que implica la emergencia, el Congreso tendrá que abordar nuevamente la discusión sobre cómo aumentar los ingresos del Estado.

¿Recortar gastos antes de tocar el bolsillo de los colombianos?

Catalina Suárez planteó otra alternativa: evitar que la primera opción sea aumentar la carga económica de los colombianos.

La panelista sostuvo que una situación extraordinaria requiere soluciones de la misma naturaleza y señaló que el país debería buscar primero mecanismos para fortalecer la economía, atraer inversión y mejorar las condiciones de seguridad y competitividad.

También propuso revisar el tamaño de la burocracia estatal y hacer un esfuerzo para reducir los gastos que no sean indispensables.

“Antes de tocarle el bolsillo a los colombianos”, planteó Suárez, debería analizarse cómo hacer un ajuste que resulte lo menos invasivo posible para los ciudadanos.

Villalba coincidió parcialmente con esta propuesta y agregó que el Estado debería revisar aquellos gastos que no sean prioritarios dentro de su estructura.