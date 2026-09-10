Tavo Bernate sufrió doloroso accidente por descuido de Emiro en MasterChef Celebrity

El episodio de MasterChef Celebrity del martes 8 de septiembre terminó con un accidente para uno de los participantes. Tavo Bernate sufrió una quemadura en una de sus manos durante los últimos segundos de uno de los retos de la competencia.

El incidente ocurrió cuando los participantes se encontraban terminando una preparación que exigía trabajar con caramelo caliente. El humorista costeño resultó afectado después de que el contenido del sartén que sostenía Emiro cayera sobre su mano cuando Claudia Bahamón dijo el "manos arriba".

La situación quedó registrada durante el capítulo y la reacción de Tavo fue inmediata. El participante gritó y comenzó a saltar por el dolor mientras intentaba sobrellevar la quemadura, mientras que Emiro mostró su preocupación y se disculpó por lo sucedido.

Loco, la quemadura más grave que hay, aquí o en cualquier cocina y que lo diga cualquier chef que me esté viendo, es con caramelo caliente.

¿Cómo quedó la mano de Tavo Bernate después de la quemadura?

El humorista apareció posteriormente en sus redes sociales donde dejó ver las consecuencias del accidente. En las imágenes compartidas mostró que su mano quedó con varias ampollas causadas por la quemadura.

Para el episodio de este 9 de septiembre, Bernate apareció con su mano vendada, por lo que terminó siendo una quemadura de consideración tras el reto de elaborar una croquembouche.