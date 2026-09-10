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Colombia perdonó a Portugal y dejó en 'veremos' la clasificación en el Mundial Femenino Sub-20

El combinado nacional tuvo varias opciones para quedarse con los tres puntos ante Portugal, pero no tuvo efectividad.

Ángel Ballén

septiembre 10 de 2026
01:07 p. m.
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La Selección Colombia Femenina sub-20 tuvo su segundo partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la categoría donde enfrentar a la Selección de Portugal, buscando asegurar la clasificación a los octavos de final, luego de vencer por 3-1 a Costa Rica.

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El equipo dirigido por Carlos Paniagua tuvo varias opciones para quedarse con los tres puntos en este compromiso, pero no hubo eficacia de cara al arco rival y al final hubo división de puntos tras un empate sin goles.

Además, Colombia terminó con 10 jugadoras tras la expulsión de Lina Arboleda por una agresión sin balón, lo que será un problema de cara a la tercera fecha frente a Corea del Norte, la gran favorita de la competencia.

¿Colombia no ha clasificado a octavos de final?

La respuesta es no. Con los resultados de la segunda fecha en los seis grupos del Mundial, Colombia todavía no tiene su puesto asegurado a los octavos de final, pese a tener seis puntos y de que cuatro de los mejores terceros pasen de fase.

Ahora, Colombia se enfrentará a Corea del Norte, las vigentes campeonas de este Mundial. El equipo debe buscar un empate para asegurar el segundo puesto, pero en caso de una derrota, tendrán que mantener la diferencia de goles mínima, para no depender de otros resultados.

En estos momentos, Colombia tiene muchas opciones de clasificar, incluso si pierde, pues su diferencia de goles es positiva con relación a los equipos que actualmente están clasificando como mejores terceros. Eso sí, una goleada a favor de Corea, podría desencadenar una eliminación con 4 puntos, algo que usualmente no pasa en esta competencia.

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