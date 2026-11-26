Una nueva jornada de juegos de azar se desarrolla este jueves 26 de noviembre de 2026 en Colombia, con la realización del Super Astro Luna, una modalidad que reúne los números de cuatro cifras y los doce signos del zodiaco.

De acuerdo con el calendario oficial del operador, el sorteo de este jueves está programado para las 10:50 p. m., momento en el que los participantes podrán conocer la combinación correspondiente a esta fecha.

A diferencia de otros juegos de suerte y azar, esta modalidad incorpora un elemento adicional a las cifras seleccionadas: el signo zodiacal, cuya coincidencia es necesaria para acceder a las categorías de premiación.

Resultado del Super Astro Luna hoy 26 de noviembre de 2026

Después del más reciente sorteo, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número ganador: pendiente.

Signo zodiacal: pendiente.

Los participantes deberán revisar detalladamente los datos registrados en sus comprobantes, teniendo presente que la ubicación de los números y el signo zodiacal son determinantes para establecer si consiguieron algún acierto.

Asimismo, es importante verificar que la fecha y la modalidad impresas en el tiquete correspondan al sorteo consultado, debido a que el Super Astro cuenta con dos ediciones diferentes.

¿Cómo saber si ganó un premio en el Super Astro Luna?

El sistema de premiación contempla diferentes posibilidades de acierto. Dependiendo de las condiciones establecidas por el juego, los participantes pueden obtener premios al coincidir con las cuatro, tres o dos últimas cifras, junto con el signo zodiacal correspondiente.

En caso de resultar favorecido, el jugador deberá conservar el comprobante en buenas condiciones y consultar los requisitos establecidos por el operador para efectuar el cobro.

También es recomendable verificar los resultados directamente en los canales autorizados y evitar compartir fotografías del tiquete con desconocidos.

Cabe recordar que los resultados de jornadas anteriores no determinan las combinaciones futuras. Cada sorteo es independiente y está sujeto al azar, por lo que la participación debe realizarse de manera responsable, sin comprometer los recursos destinados a las obligaciones personales o familiares.