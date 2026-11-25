El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una advertencia sanitaria por el uso de jeringas y otros objetos en la preparación, presentación y expendio de cócteles en Colombia. La entidad señaló que estas prácticas incumplen la reglamentación vigente y pueden representar riesgos para la salud de los consumidores.

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La alerta, emitida el 25 de noviembre de 2026, se conoció después de que las autoridades sanitarias identificaran estas situaciones durante actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos comerciales dedicados a la preparación y venta de bebidas alcohólicas.

Uno de los principales llamados de atención está relacionado con el uso de jeringas para dosificar bebidas o suministrar alcohol directamente a los clientes como parte de la presentación de los cócteles. El Invima recordó que estos elementos son dispositivos médicos de un solo uso y deben emplearse exclusivamente para la finalidad prevista por sus fabricantes.

¿Por qué el Invima prohíbe utilizar jeringas para servir cócteles?

De acuerdo con la entidad, las jeringas no son utensilios aptos para entrar en contacto con alimentos y bebidas. Su utilización en la preparación de cócteles desconoce las condiciones sanitarias establecidas para los materiales y elementos que intervienen en la manipulación de productos destinados al consumo humano.

El Decreto 4725 de 2005 establece las disposiciones relacionadas con los registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de dispositivos médicos para uso humano. Esta normativa contempla requisitos de seguridad y funcionamiento, así como indicaciones sobre su utilización, incluido el uso único cuando corresponda.

Por otra parte, la Resolución 683 de 2012 establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases, utensilios y equipos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas. Bajo estas disposiciones, el Invima advierte que las jeringas, por su naturaleza de dispositivos médicos, no deben utilizarse para dosificar bebidas alcohólicas en la preparación de cócteles.

La advertencia también aplica cuando estos dispositivos se utilizan para suministrar licor directamente en la boca de los consumidores durante el servicio. Esta modalidad de presentación tampoco está permitida por la reglamentación sanitaria vigente.

¿Qué otros riesgos identificó el Invima en los establecimientos de cócteles?

La entidad también llamó la atención sobre el uso de objetos como botellas dentro de algunas preparaciones. Aunque estos elementos puedan hacer parte de la presentación de una bebida, su incorporación puede generar contaminación física, química o microbiológica.

Entre los riesgos señalados se encuentran la presencia de esquirlas, suciedad y sustancias de procedencia desconocida, además de la posible migración de componentes de los objetos hacia los alimentos y bebidas.

Otro problema identificado corresponde al uso no controlado de aditivos, especialmente saborizantes y colorantes. El Invima advirtió que estas prácticas pueden incumplir las disposiciones sanitarias aplicables a los ingredientes utilizados en la preparación de bebidas.

En ese contexto, los establecimientos dedicados a preparar, comercializar y servir cócteles deben cumplir las condiciones establecidas en los artículos 84 al 86 del Decreto 1686 de 2012, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Finalmente, el Invima solicitó a las entidades territoriales de salud y a las demás autoridades competentes mantener las acciones de inspección, vigilancia y control para identificar posibles incumplimientos y aplicar las medidas sanitarias correspondientes. A los consumidores les recomendó no consumir cócteles en establecimientos donde identifiquen el uso de jeringas u otras prácticas no permitidas.