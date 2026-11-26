Noticias RCN conoció las conversaciones vía chat entre los secuestradores que se tomaron un almacén Éxito en Cartagena y un negociador de la Policía.

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Se intentó una salida a la toma de rehenes que duró más de 17 horas. En la conversación, amenazaron con que no querían ningún tipo de interferencia o, de lo contrario, iban a atentar contra las víctimas.

Amenazas de los asaltantes

El chat fue el siguiente:

Negociador: “¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Tienen mujeres embarazadas?”.

Secuestrador: “Oren por nosotros”.

Negociador: “El menor de edad. ¿Lo pueden entregar también?”.

Secuestrador: “Lo puse junto con su madre. Ok, sí señor. Ellos van a salir”.

Negociador: “Los niños siempre deben estar fuera de esto”.

En medio de la tensión, los asaltantes amenazaban ante cualquier movimiento que efectuara la fuerza pública.

Secuestrador: “Ojo que hay alguien en el techo. Escucho pasos, no queremos interferencias”.

Negociador: “Ok, sí señor. Ya pregunto”.

Secuestrador: “¿O no valoran la vida de las personas que están acá adentro? ¿Qué quieren? Que esto se salga de control. ¡Ojo con lo que hacen!”.

¿Quiénes son los secuestradores?

Los criminales usaron los celulares de los liberados para comunicarse con el exterior. Incluso, mandaron un segundo escrito a mano con más exigencias.

El suceso se perpetró en la mañana del martes 24 de noviembre. Inicialmente, los asaltantes querían robar un carro de valores, pero fueron sorprendidos por las autoridades.

Al verse acorralados, optaron por tomarse las instalaciones del Éxito en La Castellana. El secuestro comenzó a las 8:30 a.m. y se extendió por más de 10 horas, hasta que a las 2:00 a.m. del día siguiente, las unidades de Policía y Ejército entraron con el propósito de liberar a los rehenes.

Durante la toma, los tres implicados exigieron 7.000 millones de pesos, camionetas blindadas y una zona despejada para huir hacia Barranquilla. Dos de ellos fueron capturados y el último fue abatido.

Este jueves 26 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de imputación contra los dos asaltantes, Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón. Deberán responder por secuestro extorsivo, cargo que no aceptaron.