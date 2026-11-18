Las festividades navideñas se acercan y con estas se incrementa el uso de fuegos pirotécnicos que generan diversas afectaciones tanto en animales de compañía como en la fauna silvestre.

Ante las cifras registradas directamente por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, entre otras entidades ambientales en el país, el uso de pólvora se ha convertido en una verdadera problemática para algunos animales susceptibles a estas fuertes detonaciones.

Estrés intenso, taquicardia, ansiedad, infartos e incluso la muerte, son algunos de los efectos que la pólvora genera en algunos animales. Ante esto, los cuidadores optan por crear estrategias para minimizar, en lo posible, las consecuencias de estos fuertes sonidos en sus mascotas.

Veterinario advirtió sobre sedante para mascotas

Aunque crear espacios seguros y cómodos para las mascotas son algunas de las recomendaciones, otros cuidadores optan por utilizar medicamentos para evitar que sus animales de compañía sufran a causa de la pólvora.

Sin embargo, Camilo López, médico veterinario, explicó que utilizar algunos productos tranquilizantes o sedantes para los animales puede causar incluso algunos efectos negativos como una disminución brusca de la presión arterial, problemas cardiovasculares u otras patologías que pueden comprometer la vida del peludo.

Pese a que el experto afirmó que dichos medicamentos son utilizados como una herramienta por médicos veterinarios, exaltó que usarlo para sedar a los animales vulnerables a la pólvora no es una opción adecuada.

“Es un tranquilizante que actúa sobre el sistema nervioso central que va a disminuir la actividad motora y va a generar sedación. En palabras mucho más sencillas, tu perro o tu gato siente el mismo miedo a ese sonido de la pólvora con el agravante de que no se puede levantar, no se puede mover, no puede huir, no se puede meter en un lugar donde de pronto esté más tranquilo porque su cuerpo no es capaz de moverse”, añadió.

¿Cómo preparar a las mascotas frente a la pólvora?

López también sugirió algunas técnicas para preparar a las mascotas más susceptibles a los fuegos artificiales. La desensibilización progresiva consiste en una técnica con la que los dueños reproducen sonidos de pólvora desde parlantes o televisores y, con el paso de los días, van aumentando el volúmen de este simulador para que el animal logre asimilar con mayor facilidad el sonido.

El objetivo es que, mientras se reproducen dichos sonidos, los animales realicen actividades que les genere bienestar como comer, jugar, cepillarse, acicalarse, entre otros, para que estos puedan relacionar el sonido con dichas acciones.

El uso de feromonas sintéticas en spray o correa también son una opción para que las mascotas logren estar más tranquilas ante las detonaciones de la pólvora.

Crear una guarida segura con cobijas, prendas del dueño, juguetes, snacks o comida también resulta ser una de las técnicas más eficaces. Dicho espacio tiene que transmitir seguridad a la mascota para poder resguardarse en caso de que genere estrés por las explosiones.