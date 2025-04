Vacuna experimental contra el Alzheimer se muestra prometedora

Un reciente estudio reveló un nuevo avance para prevenir la progresión del Alzheimer por medio de una vacuna que mostró una positiva respuesta inmunitaria en ratones y primates no humanos.

La nueva investigación resultó siendo una significativa ampliación de un artículo, publicado en el año 2019, con el que lograron evidenciar una mejoría en el desempeño cognitivo en ratones a los que se les suministró la vacuna.

¿Cuál es la prometedora vacuna contra el Alzheimer?

Un reciente estudio, publicado en Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, logró determinar los positivos resultados que su vacuna ha arrojado en dos cepas de ratones criados y en primates que poseen similitudes con el sistema inmunitario de los humanos.

Los investigadores utilizaron plasma sanguíneo y sueros de tejido cerebral de personas que murieron, a causa del Alzheimer, para probar los anticuerpos en el suero de los monos inmunizados.

Kiran Bhaskar, profesor del departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNM, manifestó que el tratamiento, que ha logrado reducir la proteína implicada en esta patología, ha demostrado bastante eficacia por lo que esto representa un acercamiento a ensayos clínicos en humanos.

Debido a que hemos demostrado eficacia en primates no humanos, creo que eso nos sugiere que está mucho más cerca de un ensayo clínico.

¿Cuáles son las causas del Alzheimer?

Según el centro de investigación Mayo Clinic, aún no se conocen las causas exactas por las que esta enfermedad se presenta en algunas personas. Sin embargo, este diagnóstico podría corresponder al mal funcionamiento de las proteínas del cerebro.

De igual manera, se cree que esta enfermedad puede ser causada por una serie de factores genéticos, ambientales y el estilo de vida que lleve cada persona.