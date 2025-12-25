CANAL RCN
Casos de fiebre amarilla preocupan en Colombia: así puede prevenir contagios

Las autoridades han registrado 138 casos de fiebre amarilla entre 2024 y lo que va de 2025.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
02:05 p. m.
Entre 2024 y el 23 de diciembre de 2025, las autoridades sanitarias registraron 138 casos de fiebre amarilla en Colombia, de los cuales 60 han fallecido.

Solamente este año, se confirmaron 115 casos en todo el territorio nacional, de los cuales 47 murieron.

Los departamentos más afectados por el brote han sido Tolima (118 casos, 45 fallecidos), Huila (1 caso fallecido), Cauca (1 caso fallecido), Nariño (2 casos, 1 fallecido), Putumayo (8 casos, 1 fallecido), Caquetá (2 casos, 1 fallecido), Guaviare (1 caso fallecido), Vaupés (1 caso fallecido), Meta (3 casos fallecidos) y Caldas (1 caso fallecido).

Cabe recordar que el 16 de abril de 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró emergencia sanitaria nacional por las afectaciones en salud pública causadas por el brote de esta enfermedad.

Ante esto, se activaron procesos de vigilancia, prevención y atención en todo el país, incluyendo acciones en vacunación, vigilancia comunitaria y epidemiológica, vigilancia en laboratorio, control de vectores, entre otras.

¿Cómo se transmite la fiebre amarilla?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la fiebre amarilla es una enfermedad viral grave, transmitida únicamente por mosquitos infectados, principalmente en regiones de clima cálido y humedad alta.

Entre los principales síntomas se encuentran la fiebre, los dolores musculares, vómito, aspecto amarillento en piel y ojos, e incluso predisposición a hemorragias gástricas y nasales.

¿Cómo prevenir contagio por fiebre amarilla?

Según el Ministerio de Salud, la vacunación es la mejor forma de prevenir un contagio por fiebre amarilla. Sin embargo, se recomienda también el uso de prendas de manga larga, repelente y mosquiteros para evitar la picadura del mosquito.

Normalmente, la vacuna empieza a ser efectiva a partir del día 10 de su aplicación, y alcanza un 99% de inmunidad en un plazo de 30 días.

En Colombia, la vacunación contra la fiebre amarilla es gratuita para todas las personas y está disponible en varios puntos oficiales.

Para consultar su punto de vacunación más cercano, puede visitar la página oficial del Ministerio de Salud.

