Acemi advierte desfinanciación del sistema de salud, ¿qué significa esto y a quiénes afecta?

La situación para la salud en Colombia, según el mismo sector, es crítica. La reforma a la salud sigue dando la pelea en el legislativo, generando más incertidumbres que certezas, mientras que el gremio lanza alertas por la situación financiera que atraviesa. Desde Acemi enviaron una carta al Congreso de la República horas antes de la aprobación del proyecto de ley de Adición Presupuestal. La asociación aseguró que necesitaba $10,4 billones de recursos para evitar una desfinanciación del sistema, pero la respuesta de las corporaciones fueron destinar $2,02 billones.

El faltante es de más de 8 billones. Un inmenso abismo que dejaría al sistema en una crisis de no retorno, pero la pregunta es, qué implica esto y a quiénes afecta. NoticiasRCN.com conversó con Paula Acosta Márquez, presidente ejecutiva de Acemi, sobre las preocupaciones del sector por el funcionamiento del sistema. La funcionaria explicó las razones por las que el sector levanta una voz de auxilio para que 50 millones de colombianos no se queden sin las garantías del derecho fundamental de salud. A grandes rasgos el panorama es complejo, sin embargo, la asociación tiene propuestas para encontrar una solución.

NoticiasRCN.com: ¿Qué significa que el sistema de salud quede desfinanciado?

Paula Acosta: Las atenciones y las prestaciones que requieren los colombianos han venido creciendo y los costos asociados también han incrementado. De un lado, por factores a nivel mundial como las prestaciones durante la pandemia, en 2020 y 2021 muchas personas no se hicieron atenciones médicas por no expandir el virus y los servicios presenciales estuvieron tremendamente limitados. Otro componente que es muy importante tiene que ver con la incertidumbre que ha generado la reforma a la salud.

Estamos en el debate y se generan preocupaciones.

Cuando tú tienes 100 pesos para atender a 100 personas, pero te llegan 127, los recursos son tremendamente insuficientes. Y también hay algo y es cuánto cuesta prestar los servicios de salud. El año pasado tuvimos una inflación de 15,2% y los cálculos que había hecho el Gobierno para lo que le paga a las EPS estaban en el orden del 3%. Ahí se abre un hueco de 10%. Eso sin tener en cuenta la devaluación tan marcada que tuvimos en 2022, esto afecta porque todos los componentes que tienen medicamentos que se fabrican acá en Colombia son importados.

Aparte hay envejecimiento de la población. Esto genera que cada vez más las personas necesiten atenciones particulares. Cuando hablamos de que estamos desfinanciados nos referimos a que con los recursos que nos está dando el Gobierno no está alcanzando para cubrir las necesidades. Eso es solo en atención de salud porque ningún sistema se financia solo, hay que pagar auditorías, gestión médica y demás, el riesgo es mucho más grande.

¿Qué es lo que está fallando en el sistema de salud para que el dinero no alcance?

El fallo está en que se están calculando mal los recursos que se necesitan, esa es una responsabilidad del Gobierno.

¿Si no hay dinero para el sector salud, si lo hay para a la reforma?

Hay estimados de lo que podría costar la reforma, pero no hay una cifra exacta. No conocemos ni tenemos claro un marco fiscal de la reforma ni para el pago de las deudas, y nuestro llamado es a que el Gobierno ajuste sus finanzas y vea que en el sector hay unas necesidades que no se están teniendo en cuenta.

Proyectan que los recursos para cubrir los presupuestos máximos solo alcanzarán hasta julio de 2023, ¿qué vendría para el sistema de salud colombiano?

Los máximos es todo lo que va por fuera del plan de beneficios, entre el 3% y 5% de las prestaciones que se hacen. Durante este año se han venido ejecutando y son cerca de 170.000 millones de pesos por mes con una programación de 1.7 billones, lo que significa que en julio se agotan los recursos del presupuesto y esta es una responsabilidad del Gobierno a través de la Adres.

Dado que la adición presupuestal da tan pocos recursos, hay una gran preocupación de que estas atenciones muy especiales, para pacientes con enfermedades huérfanas o algunas enfermedades oncológicas, queden desfinanciadas. Por eso estamos levantando la mano para que el Gobierno apropie esos recursos que son indispensables porque las EPS vienen prestando el servicio y no hay como buscar más recursos para cubrir esto.

La preocupación de todo esto son los pacientes, si los recursos no son suficientes lo que termina pasando es que muchos servicios son cerrados. Eso está ocurriendo, la salud se termina financiando con recursos de los hogares.

¿A quiénes afecta la desfinanciación del sistema de salud?

A 50 millones de colombianos que son cubiertos por el sistema de salud y más porque hay un déficit de todas las prestaciones: médicos, camas y demás. Pero de otro lado se afecta la población más vulnerable y con menos capacidad económica. Lo que estamos viendo es un deterioro de la condición financiera del sistema. Es un problema de EPS, de prestadores de salud y demás.

Si no hay recursos para la salud, que es un derecho fundamental, no funciona.

¿Qué soluciones plantea Acemi?

Nosotros planteamos dos soluciones: una es que la titularidad de los presupuestos máximos queden en cabeza de la Adres, entendemos que esa entidad no tiene la capacidad ni para hacer auditorías ni para contratar, por lo cual la respuesta nuestra es seguir haciendo la tarea para que los colombianos sigan teniendo un acceso integral en servicios, pero que la responsabilidad de ese pago llegue allí.

En segundo lugar, que a medida que se liberen recursos de la tesorería del ministerio de Hacienda, se autorice el pago de deudas del sistema.

