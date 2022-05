Nuevos estudios: así daña el cannabis la mente de las personas

Para mucho es tan solo un uso para dolores, para otros es un uso social y, finalmente, para otros termina convirtiéndose en una adicción muy descontrolada. La planta de cannabis sativa o marihuana fue recientemente analizada al detalle, arrojando todos los daños que puede causar a la mente del ser humano.

The Journal of Psychopharmacology, la revista Neuropsychopharmacology y el International Journal of Neuropsychopharmacology se dieron a la tarea de realizar una serie de estudios en los que pretendían conocer cuál era el impacto de la marihuana en los seres humanos, encontrando fuertes hallazgos, en especial en los de procesos cognitivos y psicológicos.

¿Qué tanto daño hace la marihuana?

Las cifras son escalofriantes. La Agencia contra el Crimen y las Drogas de la ONU aseguró que alrededor de 192 millones de personas en el mundo, entre 15 y 64 años, usan cannabis de forma recreativa. Y cerca del 35% de estos consumidores tiene entre 18 y 25 años.

A partir de ahí comienza un primer encuentro con el estudio. Al ser personas jóvenes, se puede entender que sus cerebros están en un proceso de desarrollo, que podría impactarles de manera directa con problemas a largo plazo.

En ese sentido, hay que hablar del tetrahidrocannabinol, que es el principal ingrediente psicoactivo del cannabis, atacando el cerebro en el sistema endocannabinoide, receptores que responden a material químico en las áreas prefrontales y límbicas del cerebro, donde se modulan los mecanismos de recompensa y motivación.

¿Cuáles son los efectos cognitivos?

El consumo del canabbis tiene un serio impacto en el proceso cognitivo, según la información que arrojaron estos estudios. Las personas tienen un deseo constante de consumir, lo que genera una interrupción en su diario vivir.

En el estudio se demostró que los participantes que tenían el desorden tenían peor desempeño en las pruebas de memoria del Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, (un test diseñado para evaluar la capacidad del cerebro de retener datos), comparados con los otros que nunca o pocas veces habían consumido.

También hallaron un comportamiento inusual en el pensamiento flexible y en todos los procesos mentales de las funciones ejecutivas.

Finalmente, se estableció el consumo moderado del cannabis aumenta el riesgo de síntomas psicóticos en los jóvenes, pero tiene un mayor efecto en aquellos con un estrecho acercamiento a la psicosis.