Audifarma entregará medicamentos no PBS de EPS Sanitas

A través de un comunicado, la EPS Sanitas afirmó que asumirá temporalmente la financiación para continuar con la dispensación de medicamentos que no se encuentran en el Plan Básico de Salud (PBS) luego de que el 27 de octubre Cruz Verde anunciara que no continuaría con la entrega a partir del 15 de noviembre.

“Poniendo a nuestros usuarios como máxima prioridad, desde EPS Sanitas vamos a asumir de forma transitoria la financiación que le corresponde al gobierno. No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica, pero lo hacemos por el compromiso que nos caracteriza con los colombianos y con el sistema”, dice la misiva.

Agregó la EPS que, aunque la desfinanciación no es su responsabilidad, hacen lo posible por minimizar la afectación a los usuarios que requieren este tipo de medicamentos, por ello llegó a un acuerdo con Audifarma, que se encargará de este servicio desde el 15 de noviembre.

“Reiteramos el llamado urgente al Gobierno Nacional, dado que esta solución de financiación es temporal y aun se requieren decisiones definitivas que llevamos solicitando desde hace mucho tiempo en diferentes escenarios. Esta grave situación afecta a todo el sector, ya que la insuficiencia presupuestal y financiera se mantiene e impacta a los diferentes actores del sistema”.

¿Por qué Cruz Verde dejó de entregar medicamentos de EPS Sanitas?

El 30 de octubre la farmacia Cruz Verde, por medio de un comunicado, informó que debido a la deuda acumulada por la EPS Sanitas de 400.000 millones de pesos por concepto de medicamentos e insumos No PBS, dejaría de dispensarlos a los usuarios.



“Cruz Verde no ha recibido por parte de dicha EPS un plan de pago, y, a la vez, la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”, escribió.

La droguería dijo además que la suspensión se daría a partir del 15 de noviembre al no contar con disponibilidad para la dispensación de productos como pañales, suplementos nutricionales y medicamentos vitales.



Esta decisión solo afectaba a los usuarios de EPS Sanitas que requieren medicamentos No PBS. "Cruz Verde entiende el impacto social de esta difícil decisión, la cual ha sido tomada después de un riguroso y responsable análisis (...) La compañía se ha visto obligada a adoptar esta medida que tiene alcance únicamente en relación con Sanitas EPS, respecto a lo No PBS, con la finalidad de que la dispensación a clínicas y a otras entidades clientes de Cruz Verde pueda continuar operando con normalidad".