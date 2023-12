¿Ha sufrido quemaduras y no sabe qué hacer? Recomendaciones para tratar las heridas

Las quemaduras son lesiones que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, tanto en el hogar como en otros lugares. Por eso, es fundamental saber cómo actuar ante ellas y cómo tratarlas de manera adecuada desde el primer momento. Para evitar complicaciones y marcas antiestéticas, es importante conocer la clasificación de las quemaduras, según su grado de profundidad. Los especialistas de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos las dividen en tres tipos:

Primer grado: son superficiales y afectan a la capa externa de la piel. Causan dolor al tacto o roce.

Segundo grado: son más profundas y afectan a la primera y segunda capa de la piel. Se caracterizan por un color rojo intenso y la aparición de ampollas.

Tercer grado: son las más graves y afectan a todas las capas de la piel. El daño del tejido es permanente.

Recomendaciones para quemaduras leves o de primer grado

Refrescar la piel con agua fría durante 10 a 30 minutos para evitar que la quemadura empeore y afecte capas más profundas de la piel.

Utilizar un vendaje de gasa o algodón sin apretar para envolver la herida. Esto evita la entrada de aire y otras sustancias, además de reducir la inflamación y el dolor. Consultar al médico para tomar un analgésico como paracetamol o ibuprofeno en caso de dolor intenso.

No tocar la quemadura ni romper las ampollas para evitar infecciones.

En el caso de una quemadura de segundo grado, se debe realizar lo siguiente:

Lavar con agua fría durante 5 a 10 minutos.

No romper las ampollas, desinfectar con un antiséptico si es necesario y colocar una gasa limpia y seca.

¿Qué acciones toca tomar para las quemaduras de tercer grado?

Envolver el área afectada con un paño húmedo o una toalla estéril.

No quitar la ropa pegada a la piel.

Solicitar ayuda médica de inmediato.

Es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones adicionales para tratar distintos tipos de quemaduras. En caso de una quemadura por fuego, es importante tumbar a la persona, apagar las llamas y cubrirla con un abrigo o una manta. Ante una quemadura por electricidad, se debe lavar la zona afectada con agua durante 5 minutos y luego colocar una gasa estéril. Si la quemadura es causada por sustancias químicas, se debe lavar con abundante agua y acudir al médico si se ha afectado la boca o los ojos.

Es importante recordar no aplicar hielo sobre la piel quemada, evitar ungüentos o aceites que interfieran en el proceso de curación, no romper las ampollas y no cubrir la lesión con algodón hidrófilo o cinta adhesiva. Cabe la pena resaltar, que es necesario acudir al médico para tratar cualquier tipo de quemadura y no automedicarse.